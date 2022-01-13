19:48, Сегодня

Подозрение Порошенко - попытка дестабилизировать ситуацию в Украине - нардэп

Ситуация с подозрением пятому президенту Петру Порошенко выгодна Путину. Об этом сказал в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Сегодня прозвучало заявление госпожи Нуланд о том, что одним из важных сценариев для Владимира Путина является дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине. Она права, но самое страшное, что инструментом дестабилизации является президент Украины Владимир Зеленский и его власть. Именно политические преследования являются этим сценарием для дестабилизации ситуации. Потому, что страна авторитарная не устоит против Путина. Если страна не демократическая, она теряет свой суверенитет. И это тот путь, по которому нас пытается вести Владимир Зеленский", - говорит он.

Народный депутат из фракции "Голос" Кира Рудик заявила, что подозрение пятому президенту Петру Порошенко - это пример выборочного правосудия

"Громкие дела в прошлом году – разве ГБР сделало хотя бы шаг, чтобы их расследовать? Например, многие из нас подавали запросы в ГБР по делу "вагнеровцев". Где ответ? Почему не хватило полгода чтобы выяснить, был ли господин Трухин за рулем "Мерседеса" во время ДТП, в котором пострадали люди? Эти дела тихонько лежат под сукном в ГБР и никто их не трогает, пока нет политической целесообразности", - говорит она.

Рудик называет ведомство ручным органом власти "который работает быстро в трех случаях":

"Когда нужно дать подозрение журналисту Бутусову, который некрасиво сказал на Президента. Они очень быстро это сделали, хотя был выходной день. Но по другим делам расследования нет, но вот если дело касается Президента – ДБР очень быстро работает. Это уникальная скорость".

Рудик говорит, что для преследования Петра Порошенко власть выбрала очень удачное время:

"Это совпало с концентрацией войск РФ у наших границ, когда власти не могут справиться с энергетическим кризисом, с количеством больных коронавирусом. Но все наше внимание приковано к делу против Петра Порошенко. Это политическая игра, отвлекающая от настоящих проблем. Но проблемы никуда не денутся: люди видят, сколько стоят продукты, что холодно в домах. Президент молчит, он концентрирует свое внимание и правоохранителей на преследовании оппозиции".

Напомним, ранее Порошенко объявили подозрение в государственной измене относительно поставок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко в Офисе генпрокурора, правда, это сделала не сама генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко. Сумма залога составляет 1 млрд. грн. Порошенко находится в зарубежном турне, сообщается о его возвращении в Украину в январе.

Ранее в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".