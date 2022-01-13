15:06, Сегодня

Кремль "быкует" и поднимает ставки, но Запад не купится – Климкин Не стоит ожидать, что Путин пойдет на уменьшение эскалации, сказал экс-министр

Лучше с Россией вести переговоры, чем отражать военные действия. Об этом сообщил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Он прокомментировал информацию из западных СМИ, что в России отложили атаку на Украину из-за сложной погоды.

"Погода всегда проще и точнее, чем прогноз планов Путина. Мы знаем, что его главная цель - это разрушение украинской государственности. Путин не рассчитывал на то, что он получит какие-то гарантии (от Запада – ред.). К тому же в гарантии сейчас никто не верит. Сама Россия нарушила гарантии от Будапештского меморандума до двусторонних соглашений с Украиной. Кто сейчас верит в любые гарантии и красные линии?", — отметил экс-министр.

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Климкин обратил внимание, что Путину агрессивным поведением удалось добиться переговоров Запада с Кремлем.

"Путин добился продолжения переговоров. Он получил процесс, хотя результат он не получает. И он надеется, что будет разыгрывать карты, которые у него есть. Путин хочет использовать страхи части Запада. Не всего Запада, потому что в Вашингтоне не особо опасаются Путина. А вот в каких-то европейских странах его опасаются. То есть будет использовать страхи Запада по эскалации ситуации. На этом он будет играть и дальше. Будет сохранять войска и вооружение вокруг наших границ, будет постоянно поднимать ставки", — сказал Климкин.

Он также отметил, что Путин может дать отмашку на создание локальных военных провокаций.

"Не забывайте, что в этом году столетие создания СССР. У нас почти все забыли об СССР, но в Москве хорошо помнят. Поэтому Путин будет пытаться использовать этот фактор давления на Украину для того, чтобы не включались в процесс подготовки президентских выборов в 2024 году. Для него это также внутренняя политика. И ожидать, что он будет снижать ставки и пойдет на деэскалацию не стоит. Он будет тянуть геополитического кота за хвост, продолжать переговоры, выдвигать все новые претензии. И с большой вероятностью делать провокации, возможно, делать локальные военные провокации. И тут погода не при чем. Здесь геополитическая погода работает", — сказал экс-министр.

Климкин считает, что Запад и дальше продолжит диалог с Путиным. На его взгляд, это лучше, чем военные операции.

"С Путиным будут говорить дальше, и я это поддерживаю. Разговор пусть даже с российским режимом - лучше, чем военные операции. Переговоры, которые велись с Кремлем по Донбассу, которые сейчас находятся на паузе, поскольку Кремль занимается "быкованием" и поднятием ставок - это лучше, чем военное развитие ситуации. Поэтому Запад, а именно Соединенные Штаты Америки, я считаю, правы, продолжая эти переговоры, понимая, что ничего с ним не будет", — сказал Климкин.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Россия не согласится на любые переговоры с украинской стороной.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье. И потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента". России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Я думаю, что нет. Ему это никто не простит..." - отметил Данилюк.

Политолог Валерий Дымов сказал, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть сразу три причины для того, чтобы отказаться от переговоров с Украиной по поводу прекращения боевых действий на Донбассе.