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Агрессия России: эксперт сообщил, зачем Кремлю нужны Минские соглашения Россия требует выполнения Минских соглашений, чтобы Украина не смогла стать членом НАТО, сказал эксперт

Россия продолжает требовать от Украины выполнения Минских соглашений для того, чтобы те территории Донбасса, которые сегодня находятся в оккупации, могли потом влиять на внешнюю политику страны в вопросе членства в НАТО. Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

"Заместитель министра иностранных дел РФ озвучил, что если Украина не отказывается от вступления в НАТО, то она должна стопроцентно обеспечить выполнение Минских соглашений. Они (россияне – ред.) вернулись к тому тезису, который они пропагандировали и ранее - стопроцентное исполнение. Это означает внедрение в тело Украины тех территорий, которые де-факто могут влиять на внешнеполитический выбор Украины. Есть такая русская поговорка - "как не мытьем, так катаньем". Де-факто они будут пробовать реализовать свою линию о том, что Украина никогда не может присоединиться к НАТО", — отметил эксперт.

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Он также прокомментировал американский проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. В проекте речь идет о том, что если Россия начнет вторжение, то мир узнает о тайных активах Путина и его окружения.

"Относительно санкций. СМИ уже опубликовали сообщения о личностных санкциях в отношении Владимира Путина. Они могут быть более действенными, чем, например, секторальные санкции. Там есть нюансы. Потому что, действительно, в случае вторжения (РФ в Украину – ред.), США 180 дней будут готовить отчет о собственных доходах Путина, будут делать большую презентацию. Я думаю, что эта информация для Путина является наиболее опасной. Потому что когда речь идет о каких-то личных вещах, то воспринимается гораздо сильнее. Я думаю, что здесь Штаты играют в психологическую историю", — сказал Шлинчак.

Эксперт упомянул и о ситуации с восприятием в США запуска в Европе газопровода "Северный поток-2"

"Вторая история - по "Северному потоку-2". Если я не ошибаюсь, сегодня будет вынесен один из проектов в Сенат США. Там республиканец является автором этого законопроекта. Но нет голосов за то, чтобы на "Северный поток-2" были наложены санкции. Есть еще один параллельный законопроект, который подготовлен демократами. И учитывая, что существует два параллельных законопроекта, ни один из них не сможет набрать сейчас нужного количества голосов. Мы надеемся, что украинская дипломатия будет работать в этом направлении", — сказал он.

Ранее американский дипломат Джон Хербст сообщил, что Россия пытается запугать Запад, устраивая эскалацию на границах с Украиной. Однако никаких уступок Кремль этим не добился. Хербст отметил, что Украина нуждается сегодня в поддержке мирового сообщества.

"Мы должны укрепить свою поддержку Украины, укрепить позиции НАТО в Европе. Тот ответ, который мы уже сформулировали, является достаточно эффективным. Путин пытается запугать Запад, Украину, Европейский Союз, чтобы они пошли на уступки", — сказал он.