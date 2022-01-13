Агрессия России: эксперт сообщил, зачем Кремлю нужны Минские соглашения

Россия требует выполнения Минских соглашений, чтобы Украина не смогла стать членом НАТО, сказал эксперт

Агрессия России: эксперт сообщил, зачем Кремлю нужны Минские соглашения

Россия продолжает требовать от Украины выполнения Минских соглашений для того, чтобы те территории Донбасса, которые сегодня находятся в оккупации, могли потом влиять на внешнюю политику страны в вопросе членства в НАТО. Такой точкой зрения поделился в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

"Заместитель министра иностранных дел РФ озвучил, что если Украина не отказывается от вступления в НАТО, то она должна стопроцентно обеспечить выполнение Минских соглашений. Они (россияне – ред.) вернулись к тому тезису, который они пропагандировали и ранее - стопроцентное исполнение. 

Это означает внедрение в тело Украины тех территорий, которые де-факто могут влиять на внешнеполитический выбор Украины. Есть такая русская поговорка - "как не мытьем, так катаньем". Де-факто они будут пробовать реализовать свою линию о том, что Украина никогда не может присоединиться к НАТО", — отметил эксперт.

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Он также прокомментировал американский проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. В проекте речь идет о том, что если Россия начнет вторжение, то мир узнает о тайных активах Путина и его окружения.

"Относительно санкций. СМИ уже опубликовали сообщения о личностных санкциях в отношении Владимира Путина. Они могут быть более действенными, чем, например, секторальные санкции. Там есть нюансы. 

Потому что, действительно, в случае вторжения (РФ в Украину – ред.), США 180 дней будут готовить отчет о собственных доходах Путина, будут делать большую презентацию. Я думаю, что эта информация для Путина является наиболее опасной. Потому что когда речь идет о каких-то личных вещах, то воспринимается гораздо сильнее. Я думаю, что здесь Штаты играют в психологическую историю", — сказал Шлинчак.

Эксперт упомянул и о ситуации с восприятием в США запуска в Европе газопровода "Северный поток-2"

"Вторая история - по "Северному потоку-2". Если я не ошибаюсь, сегодня будет вынесен один из проектов в Сенат США. Там республиканец является автором этого законопроекта. Но нет голосов за то, чтобы на "Северный поток-2" были наложены санкции. Есть еще один параллельный законопроект, который подготовлен демократами. И учитывая, что существует два параллельных законопроекта, ни один из них не сможет набрать сейчас нужного количества голосов. Мы надеемся, что украинская дипломатия будет работать в этом направлении", — сказал он.

Ранее американский дипломат Джон Хербст сообщил, что Россия пытается запугать Запад, устраивая эскалацию на границах с Украиной. Однако никаких уступок Кремль этим не добился. Хербст отметил, что Украина нуждается сегодня в поддержке мирового сообщества.

"Мы должны укрепить свою поддержку Украины, укрепить позиции НАТО в Европе. Тот ответ, который мы уже сформулировали, является достаточно эффективным. Путин пытается запугать Запад, Украину, Европейский Союз, чтобы они пошли на уступки", — сказал он.

Источник Украина 24 Теги санкции Владимир Путин США