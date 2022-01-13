09:59, Сегодня

Путин должен заплатить: Хербст о реакции Запада на российскую агрессию Риторика Запада должна быть жестче, отметил американский дипломат Хербст

Россия пытается запугать Запад, устраивая эскалацию на границах с Украиной. Однако никаких уступок Кремль этим не добился. Об этом сообщил на "Киевском форуме по вопросам безопасности", который транслировал телеканал "Украина 24", американский дипломат Джон Хербст.

"Если мы сейчас будем говорить об изменении позиции НАТО - это будет поражением нашей дипломатии. Посмотрите, что происходит в Казахстане, в Грузии со стороны России. Мы должны напоминать Москве об их обязательствах. Это важная часть нашей работы. Но самое важное - это остановить путинскую агрессивную политику", — сказал американский дипломат.

Он отметил, что Россия может воспользоваться отсутствием реакции на ее действия со стороны Запада.

"Это будет на пользу России, если мы будем ничего не делать. Мы должны и в политическом, и в экономическом смысле обратить на это внимание… Путин прибег к агрессии в Грузии и не заплатил за это. За действия в Крыму и на Донбассе он также не заплатил. Путин должен заплатить высокую цену", — сказал дипломат.

Читайте также: У Путина есть два сценария большой войны с Украиной: генерал раскрыл детали

Джон Хербст отметил, что Украина нуждается сегодня в поддержке мирового сообщества.

"Мы должны укрепить свою поддержку Украины, укрепить позиции НАТО в Европе. Тот ответ, который мы уже сформулировали, является достаточно эффективным. Путин пытается запугать Запад, Украину, Европейский Союз, чтобы они пошли на уступки", — сказал он.

Дипломат также считает, что в риторике США нет признаков того, что они сдают свои позиции перед Кремлем.

"Из переговоров в Женеве (речь идет о двусторонних переговорах России и США, прошедших в Женеве 9-10 января, – ред.), не похоже, что это происходит. Я так понимаю, что на переговорах в Брюсселе (заседание Совета Россия-НАТО, которое состоялось 12 января – ред.) мы также не видим признаков, чтобы мы сдавали позицию. Теперь Путин должен рассчитать - готов ли он пойти на широкомасштабную агрессию против Украины, а также - готов ли он к последствиям после этого. Надо помнить, что вся агрессия была направлена на легкие цели. И если он это сделает сейчас, то реакция будет гораздо мощнее, чем она была до этого", — отметил Хербст.

Он также подчеркнул, что Штатам нецелесообразно было замораживать санкции в отношении газопровода "Северный поток-2".

"Когда речь идет о санкциях, то у меня есть одно разочарование в политике администрации Байдена. Это "Северный поток-2" и заморозка санкций, связанных с ним. Мне кажется, что это не было разумным... Мне кажется, что плохая политика Германии влияет в этом измерении на политику США", — сказал дипломат.

Джон Хербст также отметил, что Россия начала новый виток эскалации после того, как Украина на Донбассе задействовала "Байрактары".

"Они активируют этот кризис с конца октября. В то время Украина использовала турецкие дроны "Байрактары". Путин тогда пожаловался руководству Франции и Германии. Германия и Франция в свою очередь "умыли руки" и сказали, что да, действительно, нас это несколько смущает, но ничего никто не сделал. Мне кажется, что начало такой эскалации появилось, когда Путин понял, что есть определенные преимущества у Украины на линии разграничения… Почти 8 лет идет война на Донбассе, и мы можем сказать, что, в конце концов, Украина побеждает, а Россия теряет. И теперь Путину нужны новые преимущества. Он надеется, что если он будет играть мышцами, то получит какие-то преимущества и уступки со стороны Украины или Запада. Мы должны говорить жестче с Россией. И мы должны уже сейчас предоставлять вооружение Украине и Балтийским государствам", — заявил американский дипломат.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, направленное на ослабление напряженности на границе РФ с Украиной.

10 января в Женеве состоялись переговоры представителей Госдепа США и МИД России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности, предполагающих нерасширение НАТО на Восток, неприятие Украины в Альянс, неразмещение ракет малой и средней дальности у своих границ.