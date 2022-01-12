23:18, Вчера

"Это произошло не просто так": громкое заявление Разумкова о смерти отца По мнению нардепа, сегодня украинской политике не хватает Александра Разумкова

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" поделился воспоминаниями о своем отце, известном политике Александре Разумкове. По его мнению, смерть отца в 1999 году была обусловлена ​​не только тяжелой болезнью, но и загадочными обстоятельствами, которые остались невыясненными.

На вопрос ведущего, от чего скончался Александр Разумков, экс-спикер ответил:

"Это было онкозаболевание, но совокупных вещей, которые были с этим связаны, было слишком много, которые не укладываются в стандартное течение событий. Я, например, убежден, что это произошло не просто так, и не только благодаря состоянию здоровья".

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В то же время Дмитрий Разумков не верит, что кто-то откроет всю правду в этом вопросе:

"Я реалист, к сожалению. Я уверен, что после стольких лет, когда его нет, мы правду не получим, не услышим, как и по многим другим вещам, которые происходили и происходят в Украине... Ему было ровно 40 лет, когда его не стало. У меня 8 октября день рождения, его не стало 29 октября на День комсомола. Он много отдал лет комсомолу. Кто как относится к этому, но именно так произошло. Это было в канун президентских выборов 1999 года".

Нардеп также отметил, что Разумков-старший в 90-х годах играл большую роль в украинской политике:

"Я выхожу из того, что я слышу от его друзей, от тех, с кем он работал, кто у него был руководителем, как он попал в большую политику. На самом деле наши пути во многих аспектах схожи. Он также попал в штаб Леонида Даниловича (Кучмы - ред.) в 1994 году, и избирательная кампания подняла многих на политический Олимп. Кто-то остался человеком, кто-то смог противостоять всем тем искушениям, которые были и есть в украинской политике сегодня, кто-то нет. Поэтому я думаю, что он прожил, к сожалению, очень короткий, но успешный путь. Я думаю, что его украинской политике на протяжении многих лет не хватало. Будет не до конца корректно с моей стороны говорить, потому что это мой отец, это близкий мне человек, и ты всегда на близких смотришь немного с идеалистической точки зрения. Но я об этом слышал от тех, кто занимался политикой, кто занимается сегодня политикой. В течение многих лет я слышал – если бы был Разумков, было бы иначе".

Также Разумков ответил на вопрос, правда ли, что его отец в свое время мог позвонить в Кремль первым лицам.

"Я не присутствовал при этих разговорах, но думаю, что да. Тогда была другая Россия, другая политическая элита, другие люди во властных кабинетах как Украины, так и России. Действительно, это был один из его ключевых векторов, на котором он был успешным. Его слову верили как в Украине, так и за ее пределами", - сказал он.

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Как известно, Александр Разумков скончался в 1999 году после тяжелой болезни. Он был известным политиком, работал первым помощником президента Украины Леонида Кучмы, впоследствии занимал должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Александр Разумков возглавлял Украинский центр экономических и политических исследований, который после смерти политика назвали его именем.

Напомним, ранее эксспикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" подвел политические итоги 2021 года.