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"Путин его съест на завтрак": Яценюк рассказал об опасности для Зеленского Экс-премьер дал президенту совет насчет переговоров с Кремлем

Президент Украины Владимир Зеленский ни в коем случае не должен соглашаться вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз. Диалог возможен только при участии западных партнеров Украины.

Об этом заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, который транслировал телеканал "Украина 24", экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

"Лучший способ сдержать Россию - быть объединенными, едиными и внутри, и снаружи. Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не иметь никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным только в сопровождении наших лучших союзников - Соединенных Штатов и Европы. Если он начнет такие сепаратные переговоры с Путиным, Путин съест его на завтрак", - подчеркнул экс-премьер.

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По его словам, хотя Россия является агрессором, она хочет представить себя жертвой.

"Это абсолютная ерунда, потому что Россия подписала Будапештский меморандум и его нарушила. Она нарушила стратегический договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной... Они аннексировали территорию Крыма, оккупировали районы Донецкой и Луганской области, и говорят, что им кто-то угрожает", - заявил политик.

Как отметил Яценюк, Путин хочет укрепить свою власть внутри России, "поэтому показывает, что он против всего мира – против Украины, против Европы, против Соединенных Штатов".

"Мы должны осознать, что лучшим способом остановить Путина будет оставаться сплоченными, речь идет о Европе, США и Украине, усилить санкции против Российской Федерации и лично Путина", - добавил он.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию "Фокус" заявил, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести разговор, если будет предмет для переговоров.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - заявил он.

Ермак отметил, что Зеленский готов к встрече с Путиным, однако когда и где она состоится, пока неизвестно.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Россия не согласится на любые переговоры с украинской стороной.

"То, что Зеленский хочет напрямую говорить с Путиным... Раньше мы все этого боялись, потому что он не был готов. В принципе он и сейчас не готов, но сейчас почему он так на этом настаивает? Потому что он понимает, что Путин уже понял, что Зеленский "уже все"... И он об этом сам сказал в своей статье. И потом, мне кажется, Медведев там подтвердил, что на самом деле с Зеленским не о чем говорить, "Будем ждать нового президента". России некуда спешить. Там особых результатов не требуется, кроме капитуляции. Сможет ли Зеленский пойти на капитуляцию? Я думаю, что нет. Ему это никто не простит...", - отметил Данилюк.

Политолог Валерий Дымов сказал, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть сразу три причины для того, чтобы отказаться от переговоров с Украиной по поводу прекращения боевых действий на Донбассе.