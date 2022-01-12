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Российская политика насчет Украины потерпела поражение – дипломат Сближение Украины с ЕС и НАТО толкает Россию на искусственное создание кризисных ситуаций, считает дипломат

Россия "продавливает" на международной арене вопрос по нерасширению НАТО из-за взаимоотношений Запада с Украиной. Об этом сообщил на "Киевском форуме по безопасности", который транслировал телеканал "Украина 24", американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Я думаю, что Россия спешит из-за того, что они знают, что их политика в отношении Украины потерпела поражение. Они переживают, что Украина все ближе подходит к Западу, она углубляет свои отношения с НАТО, с Евросоюзом. Речь идет даже о потенциальном членстве в будущем. И это заставляет их фабриковать кризисы, их изобретать, их вызывать, потому что они теряют основу для покорения Украины. Таким образом, они требуют, чтобы расширение НАТО было остановлено из-за того, что у них есть проблемы с безопасностью.История показывает, что это не так. Это одна из причин, почему они спешат. Кроме того, они хотят воспользоваться страхами Запада перед войной. Они постоянно накаляют эту ситуацию, эту риторику относительно войны, чтобы мешать НАТО принимать взвешенные решения", — сказал дипломат.

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Отметим, что 12 января в Брюсселе прошло четырехчасовое заседание Россия–НАТО. Ранее пресс-служба Североатлантического альянса сообщала, что на заседании планируют обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, а также обстановкой, которая сложилась вокруг Украины и внутри ее.

Также напомним, что политолог Богдан Петренко также сообщал, что на данном заседании к компромиссу не придут.

"С этой точки зрения Российская Федерация не настроена на какие-либо компромиссы. Более того, любые компромиссы по этим принципиальным позициям приведут к тому, что доверие к самому Кремлю внутри России будет снижаться.Также будет снижаться доверие к Кремлю среди российских сателлитов, потому что они будут понимать, что Кремль слаб", — рассказал политолог.