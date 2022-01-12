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"Россия пошла ва-банк": экс-нардеп о требованиях Путина к НАТО К военному ультиматуму России следует относиться очень серьезно, считает Николай Катеринчук

После того как президент России Владимир Путин выдвинул ультиматум НАТО, угроза Украине со стороны Кремля значительно возросла.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-депутат Верховной Рады Николай Катеринчук, комментируя заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе.

"Я так бы сказал - поднятие ставок, они играют, ничего не будет, будут договариваться, какие-то уступки, все будет мирно... Нет! Военный ультиматум - ты должен продемонстрировать, потому что если ты уже дальше ничего не демонстрируешь, с тобой никто не садится и не разговаривает. Россияне пошли ва-банк. Кто-то думает, что оно рассосется – уже нет, россияне себя поставили в неудобное положение. Ультиматум – это все, ты должен выйти оттуда или победителем, или побежденным. Не бывает консенсуса после ультиматумов", – подчеркнул экс-нардеп.

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Катеринчук призвал украинское общество готовиться, "поскольку мы живем во времена отложенной войны".

"Может, она сегодня с Российской Федерацией не будет, но такой террористический режим, который есть в Российской Федерации, терроризирует весь мир. Это вопрос постоянной угрозы безопасности для нас, для Европы и для всего мира. Надо это понимать и готовиться", - считает он.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, направленное на ослабление напряженности на границе РФ с Украиной.

10 января в Женеве состоялись переговоры представителей Госдепа США и МИД России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности, предполагающих нерасширение НАТО на Восток, неприятие Украины в Альянс, неразмещение ракет малой и средней дальности у своих границ.