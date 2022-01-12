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"Проблем меньше не стало" — нардеп о ситуации в Украине "Возможно, можно было бы услышать и президента"

Длинные каникулы в Верховной Раде были вызваны тем, что власти надеялись, что за новогодние праздники все как-то "рассосется". Об этом заявила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

"Я уверена, что президент и его команда были очень удивлены, что они вернулись к работе, а проблем в стране меньше не стало – их стало только больше. Вместе с другими оппозиционными фракциями – "Европейская солидарность", "Батькивщина" – мы требуем созыва внеочередного заседания как можно быстрее, на котором можно было бы заслушать министра обороны. Возможно, можно было бы услышать и президента, который бы наконец рассказал, какой есть план у нашей страны. В настоящее время было 60 подписей (за созыв заседания – прим. ред.). Я думаю, что последняя информация будет сегодня вечером, чтобы мы собрались как можно быстрее и показали, что оппозиция и власть готовы сотрудничать вместе", - рассказала она.

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"За последние 2,5 года президент так и не смог собрать глав фракций в парламенте, чтобы вообще им объяснить, что происходит в стране, и призвать к совместной работе. Пока я не слышала ни одного главу фракции, который бы сказал: "Я не готов работать на защиту национальных интересов нашей страны". Почему президент этого не делает? Почему власть до сих пор, видя свой непрофессионализм, отказывается от помощи оппозиционных сил? Мне это неизвестно. Но ставить политические баллы выше, чем интересы страны сейчас - это как минимум недальновидно", - заявила Кира Рудик.

Напомним, в этом году количество времени, в течение которого Верховная Рада находится в режиме без пленарных заседаний, является рекордным за последние 10 лет.

Последнее пленарное заседание ВР было проведено 17 декабря 2021 г. Следующее заседание парламента состоится 25 января 2022 г., то есть 38 дней без заседаний Рады.

Для сравнения: продолжительность времени без пленарных заседаний в зимний период в ВР VIII созыва была ниже. В период 1-й сессии (2014-2015 гг.) ВР VIII созыва народные депутаты не имели пленарных заседаний с 29 декабря по 12 января, 3-й сессии – с 26 декабря по 25 января, 5-й сессии – с 24 декабря по 16 января, 7-я сессия - с 23 декабря по 15 января, 9-я сессия - с 22 декабря по 14 января.

Депутаты ВР VII созыва тоже отдыхали меньше. За время 1-й сессии (2012-2013 гг.) не было заседаний с 26 декабря по 10 января, 3-й сессии - с 21 декабря по 14 января.