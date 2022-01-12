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Формат "НАТО плюс" для Украины: политолог объяснил, что задумали в США Евгений Магда оценил сотрудничество Украины с Альянсом

Появление в Сенате США законопроекта, предусматривающего формат "НАТО плюс" для Украины, является элементом внутриполитической борьбы в Штатах. Об утверждении нового формата сотрудничества Альянса с Украиной говорить пока рано.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Евгений Магда.

По его словам, законопроект - это инициатива конгрессменов-республиканцев:

"Республиканцы в Палате представителей имеют меньшинство, а в Сенате паритет, но за счет вице-президента имеют большинство демократы. То есть если это будет двухпартийная инициатива, тогда мы можем говорить – а давайте уже будем хлопать. Сейчас давайте будем ждать, чем закончится в Сенате голосование за санкции против Nord Stream-2... Давайте не забывать, что в ноябре в Штатах будут выборы Палаты представителей и трети сенаторов, то есть выборы, от которых будет зависеть в значительной степени расстановка сил на предстоящих президентских выборах. На сегодняшний день это элемент в первую очередь внутриполитической борьбы".

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Также политолог прокомментировал встречу вице-премьера Ольги Стефанишиной с представителями стран НАТО, состоявшуюся в Брюсселе 10 января.

"Вы знаете, что реально заседания комиссии Украина-НАТО не было формального? Была встреча на уровне дипломатических представителей и украинского вице-премьера. Поскольку у нас вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции не имеет даже собственного аппарата, она в значительной степени "сапожник без сапог". Поэтому она и представляла Украину для того, чтобы выступить как приглашенная гостья на встрече послов 30 государств. У нее был общий брифинг со Столтенбергом, но формального заседания комиссии Украина-НАТО не было, потому что Венгрия продолжает блокировать. К сожалению, не все так радужно", – отметил Магда.

Напомним, республиканцы в Сенате США намерены внести на рассмотрение законопроект, который объявит Украину страной "НАТО плюс". Ожидается, что такой статус позволит США обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже Украине некоторых американских оборонных услуг и товаров.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния РФ и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – отметил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, которого цитирует "Голос Америки".

Законопроект предусматривает также военную и дипломатическую поддержку Украины в условиях российской агрессии и немедленное введение санкций против "Северного потока-2".

Ранее глава лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что практически все члены НАТО поддерживают Украину в ее желании стать частью Альянса.

"Все страны-члены НАТО говорят о том, что Украина будет членом Альянса в будущем, двери НАТО для Украины открыты. Россия не может быть швейцаром, открывающим или закрывающим дверь по своему желанию. Но есть страны, которые хотят, чтобы Украина стала членом НАТО позже. Почему? Здесь мы можем только предполагать", - сказал он.