Российские войска у границ Украины – это навсегда: заявление политолога

"Нужно быть реалистами"

Российские войска у границ Украины – это навсегда: заявление политолога

На территории Южного военного округа России в 2022 году запланировано 3000 военных учений. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Владимир Воля.

"Нужно быть реалистами, что российские войска в таком количестве вдоль украинской границы - это уже навсегда. Более того, видел информацию, что на территории только Южного военного округа России на 2022 год запланировано 3000 военных учений. Не пугайтесь - их всегда несколько тысяч", - сказал он.

Читайте также: У Путина есть два сценария большой войны с Украиной: генерал раскрыл детали

По словам политолога, в Украине сейчас должны пристально следить и привыкать к тому, что вдоль украинской границы будет немало войск:

"Особенно большой будет и группировка Южного военного округа. Это то, что граничит с Донецкой, Луганской и частично Харьковской областями.

Ну и центральное направление – Воронежская и Брянская области России – тоже для нас важно. Потому что оно для Украины с точки зрения гипотетического полномасштабного нападения России является главным направлением удара. Это удар на Киев. Удар на Киев решает все остальные задачи.

Мы должны перестать создавать и помогать кому-то создавать истерики на этот счет. Ситуация непростая, настораживающая, но мы должны быть готовыми и готовиться к любым вариантам".

Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать продолжением подготовки к нападению. Со ссылкой на неназванных американских чиновников издание сообщает, что Кремль из-за погоды перенес вероятное вторжение в Украину ближе к весне.

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".

Источник Украина 24 Теги Киев Война на Донбассе Россия военные военные учения война гибридная война Украина