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Российские войска у границ Украины – это навсегда: заявление политолога "Нужно быть реалистами"

На территории Южного военного округа России в 2022 году запланировано 3000 военных учений. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политолог Владимир Воля.

"Нужно быть реалистами, что российские войска в таком количестве вдоль украинской границы - это уже навсегда. Более того, видел информацию, что на территории только Южного военного округа России на 2022 год запланировано 3000 военных учений. Не пугайтесь - их всегда несколько тысяч", - сказал он.

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По словам политолога, в Украине сейчас должны пристально следить и привыкать к тому, что вдоль украинской границы будет немало войск:

"Особенно большой будет и группировка Южного военного округа. Это то, что граничит с Донецкой, Луганской и частично Харьковской областями. Ну и центральное направление – Воронежская и Брянская области России – тоже для нас важно. Потому что оно для Украины с точки зрения гипотетического полномасштабного нападения России является главным направлением удара. Это удар на Киев. Удар на Киев решает все остальные задачи. Мы должны перестать создавать и помогать кому-то создавать истерики на этот счет. Ситуация непростая, настораживающая, но мы должны быть готовыми и готовиться к любым вариантам".

Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать продолжением подготовки к нападению. Со ссылкой на неназванных американских чиновников издание сообщает, что Кремль из-за погоды перенес вероятное вторжение в Украину ближе к весне.

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".