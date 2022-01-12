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Зеленский мог стать президентом раньше - подробности от Гордона "Потому что все к этому шло"

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году, потому что в обществе был серьезный запрос на новых людей в политике. Об этом сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

"У нас была встреча в конце ноября, во время которой я уговаривал Владимира Александровича идти в президенты. Потому что все к этому шло. Потому что я проехал почти всю Украину с творческими вечерами. И огромные залы - тысячи, полторы тысячи мест - я проводил там совершенно неплановые голосования. В результате везде побеждал Зеленский. В некоторых городах с огромным отрывом. А у меня, например, была студенческая аудитория, я туда приходил бесплатно на встречу со студентами. Вот в Днепре тысячи две пришло. Там Зеленский побеждал. 90% преимущество было. И я понял, что есть запрос общества, люди хотят новых политиков, не тех, которые были уже", - сказал он.

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По словам Гордона, Зеленский собирался в президенты еще в 2014 году:

"Владимир Александрович пошел в президенты еще в 2014 году. Но началась война и он не проплатил залог. Он подал документы. Его документы в ЦИК подал Сергей Нижний, покойный, замечательный юрист и потрясающий человек. Но началась война и залог даже не проплатили".

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала Украина 24 предположил, что следующим кандидатом от власти на выборах главы государства может стать глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я думаю, что при неблагоприятном для Владимира Зеленского развитии событий, когда он поймет, что не может выиграть вторые президентские выборы, от Офиса (президента - ред.) пойдет на выборы Андрей Ермак. Это будет логично", – сказал он.