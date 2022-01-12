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Банковая опустеет: Гордон раскрыл планы Зеленского о переезде "Если это делать наново - это огромные деньги"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует перевести Офис президента, Кабинет министров и Верховную Раду из центра Киева. Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

"Я знаю, что планы такие есть - полностью перевести Офис президента, Верховную Раду и Кабмин в район Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ)", - сказал он.

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Гордон отметил, что воплотить эту идею будет очень сложно:

"Там куча всего, без чего нельзя: вся связь, все коммуникации. Если это делать наново - это огромные деньги".

Также журналист упрекнул власть в том, что она много чего обещала украинскому народу, но так и не выполнила:

"Решения принимаются за закрытыми дверями и никто с народом не советуется. Это удел большинства украинских президентов. Проклятый кабинет какой-то. Пока они не в этом кабинете, они еще понимают людей. Это кабинет, из которого прямой путь в космос".

Ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о преследованиях со стороны власти.

"Я всегда готов к тому, что меня будут разглядывать на просвет. Это, кстати, и происходит сейчас, стоило мне начать критиковать президента Зеленского. Это уже какая-то по счету власть взялась за то, чтобы проверить - а что там Гордон. Проверили все: налоговые дела в порядке, деятельность вся в порядке. Прослушивают телефоны, наблюдают по видео, НСРД (негласные следственно-разыскные действия — ред.) открыто, как сказал Андрей Богдан, на меня Полтавским судом. Я давно к этому привык. Я с 16 лет на виду, я начал публиковаться в крупнейших газетах Украины, а с 18 лет, еще до армии, в самой крупной газете Советского Союза — "Комсомольской правде". Она выходила тиражом 22 млн экземпляров. Я готов к тому, что меня будут изучать.

Сейчас знаете чем занимаются? Пошли по судам. А что у меня за суды были... Звонят каждому, кто на меня подавал в суд, и судьям, и спрашивают: а там все нормально, не за что ухватиться? Если за всю мою жизнь нашли за что ухватиться — что я рекламировал медицинский прибор, имеющий все разрешения Минздрава, то я счастливый человек", — сказал он.