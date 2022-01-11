23:27, Вчера

"Ему на всех плевать": Спивак показал, как Лещенко гуляет в Америке Политолог возмущен возвращением Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзализныци"

Политолог и телеведущий Дмитрий Спивак в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" высмеял возвращение Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзализныци" и прокомментировал фотографию семейного отдыха Лещенко во Флориде (США).

"В этой фотографии Лещенко отношение президента к вам. Это же он вернул Лещенко в наблюдательный совет "Укрзализныци". А Лещенко сейчас во Флориде, у него все хорошо, плевать он хотел на вас, на украинскую железную дорогу и на всех нас. Потому что за ним "крыша" есть мощная", - заявил он.

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Спивак сообщил, что подготовил официальный запрос относительно деятельности Лещенко в "Укрзализныци":

"Я хочу узнать несколько фактов - какая заработная плата, что в контракте написано, какие надбавки и премии, за что, какой опыт работы, что курирует, на основании чего. Завтра мой запрос ляжет на соответствующие столы. Также я хочу узнать фамилию, имя, отчество должностных лиц, которые приняли решение о выплате премии, награды и дополнительного блага. За что премии, сколько премий? Премии дают за результат - собрал больше урожая, тебе дают премию. У нас в стране получается так - угробил предприятие, тебе дают премию".

Политолог предложил назвать "хоть одну причину, один фактор, почему Сергей Лещенко должен работать в наблюдательном совете "Укрзализныци"?

"И вы ответите на этот вопрос, но этот ответ будет таким далеким от европейских ценностей и европейского пути развития, что вы даже представить не можете. Все меняется - новый набсовет, но "столпы" набсовета безусловно остаются... Поэтому, если пошутить, давайте порадуемся за Сережу Лещенко. Не могло же так получиться, что Мустафа (Найем - ред.) замминистра, а Сережа без работы. Это неприлично, поэтому ребята трудоустроены. Уже двум людям в нашей стране живется неплохо, давайте порадуемся за ребят", - заявил он.

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Напомним, бывший журналист Сергей Лещенко был членом наблюдательного совета "Укрзализныци" с декабря 2019 года. В сентябре 2021 года Кабмин не продлил с ним контракт.

Позже стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет "УЗ".

29 декабря Кабмин утвердил победителей конкурса на должности членов набсовета, среди которых был и Лещенко.