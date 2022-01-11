21:25, Сегодня

Запад сильно рискует, если продолжит брать газпромовские деньги, считает Бацман Игнорируя безопасность Украины, Европа сама может стать объектом агрессии России, считает Бацман

Запад может столкнуться напрямую с российской агрессией, если продолжит вести двойную игру с Кремлем. Такой точкой зрения поделилась в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"Давайте не путать внешнюю повестку и внутреннюю повестку. Когда я говорю о том, как себя должна вести Европа и западный цивилизованный мир, в том числе США по отношению к ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной по вине России, то я в первую очередь говорю о циничных и прагматичных интересах Европы и США. ...Которые должны понимать, что, когда они одной рукой коррупционируются газпромовскими и путинскими деньгами, а другой рукой пытаются с ним дружить и задабривать - это ни в коей мере не сделает его цивилизованным, дружелюбным, и не остановит, когда через несколько лет, проглотив Украину, Путин захочет новой крови, и двинется дальше. И уже буферной зоной будет не Украина, а та Европа, которая говорит, что вы (украинская власть – ред.) коррупционные… для чего мы будем вас защищать, зачем мы будем в ущерб нашим налогоплательщикам спасать вас, если нам выгоднее сегодня торговать с Россией, брать у них какие-то дешевые деньги, которых там немерено, потому что они не считаются", — сказала Бацман.

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Она подчеркнула, что Европа также должна придерживаться цивилизованных правил, а не только заявлять о них.

"Это очень важно, и это как раз говорит о том, что Европа и Запад, когда они заявляют, что живут по определенным цивилизованным правилам, должны в первую очередь сами им соответствовать. И эти правила диктуют им совершенно другое отношение к России", — сказала журналистка.

Бацман считает, что России сегодня выгодно не нападать на Украину, а угрожать нападением, чтобы шантажировать Запад, повышая тем самым политические ставки на международной арене.

"Говоря о том, нападет ли сегодня Россия, - она может напасть... Давайте ответим на вопрос о том, что сегодня выгоднее России. России выгодно напасть на Украину или шантажировать этим нападением и повышать ставки? Конечно, повышать ставки и шантажировать. Потому что это дополнительный виток того, что под предлогом нападения Россия, лично Владимир Путин, выторгуют для себя преференции в мире. Он (Путин – ред.) идет так, как шел в 2014 году, когда, отобрав Крым, он не остановился на этом, он пошел дальше", — подчеркнула журналистка.

Напомним, 10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, о чем говорила заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров в Женеве с представителями России. По его словам, Шерман заявила, что Кремль не имеет права раздавать Украине и другим странам указания насчет членства в НАТО.

Политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

"Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.