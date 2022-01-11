Запад сильно рискует, если продолжит брать газпромовские деньги, считает Бацман 

Игнорируя безопасность Украины, Европа сама может стать объектом агрессии России, считает Бацман

Запад сильно рискует, если продолжит брать газпромовские деньги, считает Бацман 

Запад может столкнуться напрямую с российской агрессией, если продолжит вести двойную игру с Кремлем. Такой точкой зрения поделилась в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

"Давайте не путать внешнюю повестку и внутреннюю повестку. Когда я говорю о том, как себя должна вести Европа и западный цивилизованный мир, в том числе США по отношению к ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной по вине России, то я в первую очередь говорю о циничных и прагматичных интересах Европы и США. 

...Которые должны понимать, что, когда они одной рукой коррупционируются газпромовскими и путинскими деньгами, а другой рукой пытаются с ним дружить и задабривать - это ни в коей мере не сделает его цивилизованным, дружелюбным, и не остановит, когда через несколько лет, проглотив Украину, Путин захочет новой крови, и двинется дальше. 

И уже буферной зоной будет не Украина, а та Европа, которая говорит, что вы (украинская власть – ред.) коррупционные… для чего мы будем вас защищать, зачем мы будем в ущерб нашим налогоплательщикам спасать вас, если нам выгоднее сегодня торговать с Россией, брать у них какие-то дешевые деньги, которых там немерено, потому что они не считаются", — сказала Бацман.

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Она подчеркнула, что Европа также должна придерживаться цивилизованных правил, а не только заявлять о них.

"Это очень важно, и это как раз говорит о том, что Европа и Запад, когда они заявляют, что живут по определенным цивилизованным правилам, должны в первую очередь сами им соответствовать. И эти правила диктуют им совершенно другое отношение к России", — сказала журналистка.

Бацман считает, что России сегодня выгодно не нападать на Украину, а угрожать нападением, чтобы шантажировать Запад, повышая тем самым политические ставки на международной арене.

"Говоря о том, нападет ли сегодня Россия, - она может напасть... Давайте ответим на вопрос о том, что сегодня выгоднее России. России выгодно напасть на Украину или шантажировать этим нападением и повышать ставки? Конечно, повышать ставки и шантажировать. Потому что это дополнительный виток того, что под предлогом нападения Россия, лично Владимир Путин, выторгуют для себя преференции в мире. Он (Путин – ред.) идет так, как шел в 2014 году, когда, отобрав Крым, он не остановился на этом, он пошел дальше", — подчеркнула журналистка.

Напомним, 10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин. 

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, о чем говорила заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров в Женеве с представителями России. По его словам, Шерман заявила, что Кремль не имеет права раздавать Украине и другим странам указания насчет членства в НАТО.

Политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений

"Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.

Источник Украина 24 Теги Владимир Путин США Европа Алеся Бацман