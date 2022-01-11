20:52, Сегодня

Зеленский готовится пересечь "красные линии" - дипломат о переговорах по Донбассу На Банковой могут пойти на рисковый сценарий, поддерживаемый только частью населения Украины, заявил Валерий Чалый

Президент Украины Владимир Зеленский готовит почву для выполнения Минских договоренностей в интерпретации России. Вскоре от украинских властей можно ожидать компромиссов по Донбассу, которые раньше считались "красными линиями".

Такое мнение высказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый, комментируя визит в Киев советников канцлера Германии и президента Франции по внешней политике.

По словам дипломата, Россия сейчас навязывает украинцам обсуждение членства в НАТО, однако это "прикрытие совершенно других вопросов, которые станут очевидны через неделю-две-три".

"Президент Зеленский сказал очень коротко – "мы готовы к необходимым решениям по минскому процессу". Это, я думаю, ключевой вопрос, который нам придется "выруливать", в том числе дипломатически. Это и формула Штайнмайера, и свободная экономическая зона на Востоке, и полная амнистия. Это все то, что после декабря 2019 года не решились сделать украинские власти, а сейчас они готовят почву. Это, очевидно, для того, чтобы это все попытаться сделать. Таким образом, выполнить условия, которые выдвигает Россия, и установить мир. Таков примерно план", - считает он.

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Как отметил Чалый, "есть политическая воля на Банковой идти на рисковый сценарий, поддерживаемый только частью населения Украины".

"Сейчас, мне кажется, на середине срока президентства, я вижу, есть политическая воля попытаться сделать это в Украине. То есть пойти на компромисс, который раньше называли "красными линиями", - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что "для европейских партнеров это приемлемая история, для США в большинстве приемлемая, чтобы решился вопрос за счет Украины, а не за счет более широкого контекста, где Украина должна получить ПДЧ уже в этом году".

Чалый прогнозирует, что "относительно "Минска" будут очень сложные процессы в ближайшие недели".

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Напомним, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн 11 января посетили Киев для переговоров по Донбассу. Перед этим они посетили Москву.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал усилия, которые партнеры Украины в "нормандском формате" продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита в декабре 2019 года.

"Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран", – цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на Минских соглашениях поставлен крест.

"На Минских договоренностях и нормандском формате поставлен окончательно крест... Никто их выполнять не собирается. Все понимают, что Донбасс останется в статусе Приднестровья на энное количество лет вперед, Крым никто отдавать не собирается. Сейчас стороны пытаются с красивым лицом выйти из этой ситуации в рамках взаимных договоренностей, и объяснить, почему так получится", - сказал он.