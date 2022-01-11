20:18, Сегодня

Дипломат назвал "плюсы" американского законопроекта насчет поставок оружия Украине Дипломат рассказал о сути законопроекта, который был подготовлен конгрессменами от Республиканской партии

Часть американского политикума дала ясно понять Белому дому, что США должны максимально поддержать Украину в сфере безопасности. Об этом в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" сообщил дипломат Валерий Чалый.

"Десять конгрессменов, которые очень поддерживают Украину, я знаю восемь из них персонально, предлагают сейчас администрации Байдена в ответ на наглые действия России, которая призывает своими предложениями не поставлять вооружение в Украину, быстро поставлять летальное вооружение Украине. И сделать это быстрее, чем хочет администрация Байдена. Это фактически оппозиционный к Белому дому законопроект, который внесли республиканцы", — отметил дипломат.

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Чалый подчеркнул, что республиканцы хотят, чтобы США ввели санкции в отношении "Северного потока-2", а также, чтобы не было блокировок для Украины по вопросу членства в НАТО.

"Они хотят, чтобы были введены санкции на "Северный поток-2". Они хотят, чтобы была сегодня резкая оценка действий Путина и России, и, соответственно, максимальная поддержка Украины в сфере безопасности. Они хотят, чтобы тема членства в НАТО осталась открытой для Украины, и никакие попытки закрыть это для Восточной Европы не завершились успехом. Это наиболее активная позиция в Конгрессе США, которая существует на сегодня по всем инициативам", — сказал дипломат.

Чалый отметил, что у данного законопроекта мало шансов на прохождение. Однако, по его словам, обсуждение такого документа в Конгрессе США является полезным в противостоянии российской агрессии.

"Имеет ли это шанс на прохождение - я в этом не уверен. Потому что, например, законопроект, который лежит, и который очень лоббировали в свое время для получения MNNA (англ. Major Non-NATO Ally или MNNA, термин, применяемый для обозначения союзников США, которые не являются членами НАТО - ред.), для получения дополнительных вооружений, он так и лежит на стадии комитета еще с 2019 года. Но этот законопроект только внесен, и мне кажется, что сама дискуссия вокруг него полезна, потому что это показывает, что часть политикума США готова идти дальше. И поэтому надо это поддерживать. Я не уверен, что это будет результативным решением, которое подпишет президент США. Но это сигнал от части американского политикума, что Белый дом должен быть более радикальным в отстаивании своей позиции и не дать России взять над ним верх", — сказал эксперт.

Отметим, что в США группа конгрессменов намерена внести законопроект, который может наделить Украину статусом страны "НАТО-плюс", и который инициирует проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что данный законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку в условиях наращивания российской военной мощи около ее границ. Законопроект также определяет Украину как страну "НАТО-плюс", чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Ранее политтехнолог Екатерина Одарченко заявила, что предложение США Украине по формату "НАТО-плюс" является инициативой американских политиков, которые продвигают свое производство и технику.

"Важно, что мы услышали об этом формате не от Столтенберга (генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг - прим. ред.), официальных руководителей НАТО, а от политиков США... Это инициатива американских политиков, продвигающих действительно свое производство и свою технику. Мне кажется, если бы было желание усиливать нашу оборонную сферу... Я это воспринимаю, в частности, как пиар американцев, как инициативу, которая будет обсуждаться в дискуссиях с Путиным", — заявила политтехнолог.