Дипломат назвал "плюсы" американского законопроекта насчет поставок оружия Украине

Дипломат рассказал о сути законопроекта, который был подготовлен конгрессменами от Республиканской партии

Дипломат назвал "плюсы" американского законопроекта насчет поставок оружия Украине

Часть американского политикума дала ясно понять Белому дому, что США должны максимально поддержать Украину в сфере безопасности. Об этом в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" сообщил дипломат Валерий Чалый.

"Десять конгрессменов, которые очень поддерживают Украину, я знаю восемь из них персонально, предлагают сейчас администрации Байдена в ответ на наглые действия России, которая призывает своими предложениями не поставлять вооружение в Украину, быстро поставлять летальное вооружение Украине. И сделать это быстрее, чем хочет администрация Байдена. Это фактически оппозиционный к Белому дому законопроект, который внесли республиканцы", — отметил дипломат.

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Чалый подчеркнул, что республиканцы хотят, чтобы США ввели санкции в отношении "Северного потока-2", а также, чтобы не было блокировок для Украины по вопросу членства в НАТО.

"Они хотят, чтобы были введены санкции на "Северный поток-2". Они хотят, чтобы была сегодня резкая оценка действий Путина и России, и, соответственно, максимальная поддержка Украины в сфере безопасности. Они хотят, чтобы тема членства в НАТО осталась открытой для Украины, и никакие попытки закрыть это для Восточной Европы не завершились успехом. Это наиболее активная позиция в Конгрессе США, которая существует на сегодня по всем инициативам", — сказал дипломат.

Чалый отметил, что у данного законопроекта мало шансов на прохождение. Однако, по его словам, обсуждение такого документа в Конгрессе США является полезным в противостоянии российской агрессии.

"Имеет ли это шанс на прохождение - я в этом не уверен. Потому что, например, законопроект, который лежит, и который очень лоббировали в свое время для получения MNNA (англ. Major Non-NATO Ally или MNNA, термин, применяемый для обозначения союзников США, которые не являются членами НАТО - ред.), для  получения дополнительных вооружений, он так и лежит на стадии комитета еще с 2019 года. Но этот законопроект только внесен, и мне кажется, что сама дискуссия вокруг него полезна, потому что это показывает, что часть политикума США готова идти дальше. И поэтому надо это поддерживать.

Я не уверен, что это будет результативным решением, которое подпишет президент США. Но это сигнал от части американского политикума, что Белый дом должен быть более радикальным в отстаивании своей позиции и не дать России взять над ним верх", — сказал эксперт.

Отметим, что в США группа конгрессменов намерена внести законопроект, который может наделить Украину статусом страны "НАТО-плюс", и который инициирует проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма. Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что данный законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку в условиях наращивания российской военной мощи около ее границ. Законопроект также определяет Украину как страну "НАТО-плюс", чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Ранее политтехнолог Екатерина Одарченко заявила, что предложение США Украине по формату "НАТО-плюс" является инициативой американских политиков, которые продвигают свое производство и технику.

"Важно, что мы услышали об этом формате не от Столтенберга (генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг - прим. ред.), официальных руководителей НАТО, а от политиков США... Это инициатива американских политиков, продвигающих действительно свое производство и свою технику. Мне кажется, если бы было желание усиливать нашу оборонную сферу... Я это воспринимаю, в частности, как пиар американцев, как инициативу, которая будет обсуждаться в дискуссиях с Путиным", — заявила политтехнолог.

Источник Украина 24 Теги Россия США НАТО