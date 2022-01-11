19:44, Сегодня

Украина должна требовать компенсации не только у России - неожиданное заявление Бацман Журналистка отметила, что Запад обязан дать гарантии безопасности Украине

Украина должна требовать на компенсации за российскую агрессию как у РФ, так и у всего цивилизованного мира, который допустил гибридную войну.

Такое мнение высказала в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

По ее словами, Россия за 8 лет гибридной войны против Украины "уже нарушила наверное сотни правовых актов и договоров - как международных, так и внутренних".

"В такой реальности что мы должны обсуждат на восьмой год войны? Темой наших ток-шоу должна быть Украина, которая обращается к Европе, обращается к Америке, обращается к трансатлантическим организациям и говорит о том, что нам нужны гарантии безопасности. Дайте нам их, они должны состоять в этом и этом, мы требуем от вас этих гарантий безопасности. Вы должны усмирить Россию, вы должны сделать так, чтобы Россия вернула нам наше, потому что, в конце концов, есть Будапештский меморандум. Вы должны выполнять свои личные обязательства перед не Украиной, а перед миром, перед вашей международной репутацией", - сказала журналистка.

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По ее мнению, украинцы "должны обсуждать здесь размер компенсации, который должно нам выплачивать все цивилизованное общество, которое допустило такое агрессивное действие со стороны России по отношению к нам".

"Мы должны в это время уже обсуждать НАТО в контексте того, какие взносы Украина как член НАТО должна делать в НАТО. Эти взносы будут идти из той контрибуции, которую будет выплачивать Россия за то, что она провела по отношению к нам такие агрессивные действия. Это должна быть наша с вами повестка, если говорить о справедливости, о междунардном праве, законах и ценности человеческой жизни", - отметила Бацман.

Ранее журналистка Олеся Бацман в эфире телеканала Украина 24 заявила, что Украина могла бы не допустить аннексии Крыма, если бы в свое время позволила США добывать нефть на черноморском шельфе.

"Понимаете, если бы тогда американцы начали добывать (газ, нефть – ред.) на нашем шельфе, то Крыма, аннексированного сегодня Россией, могло бы и не быть. Потому что американцы имели бы там настолько важный для себя финансовый центр с добычей, что там были бы эсминцы, и никакая Россия туда не сунулась бы. Потому что они защищали бы тогда свои интересы. И только наша жадность, жадность той власти, наша коррупция внутренняя не позволила нам сегодня сохранить наши территории. И дальше как следствие - Путин, который пришел на Донбасс, и забрал часть Донбасса. Поэтому конечно, энергетическая безопасность - это номер один", - подчеркнула журналистка.