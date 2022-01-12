08:21, Сегодня

У Путина есть два сценария большой войны с Украиной: генерал раскрыл детали Российской армии пригодится опыт, полученный во время войны в Сирии, отметил Игорь Гуськов

Президент России Владимир Путин может начать полномасштабную войну против Украины по одному из двух сценариев. Первый сценарий предусматривает оккупацию новых украинских территорий, второй - "принуждение к миру".

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал генерал-майор запаса, военный эксперт Игорь Гуськов, комментируя публикации западных СМИ о подготовке РФ к большой войне.

"Давайте попытаемся проанализировать, какую цель может ставить Путин. Фактически, речь идет о двух сценариях. Сценарий первый - это захват территории, который требует введения войск, бронетехники, живой силы. Второй сценарий - когда речь о захвате территории не идет, речь идет о давлении на руководство Украины, на народ Украины и естественно - на западных партнеров. В этом случае тот опыт, который приобрела Россия за несколько лет в Сирии, применение военно-космических сил как отдельного рода вооруженных сил вполне достаточно для того, чтобы выполнить вторую задачу. И меньше всего она зависит в этом случае от погоды. Будут наноситься ракетно-бомбовые удары, артиллерия, будет применяться авиация, и применение живой силы - это вопрос второстепенный, второго эшелона. В первую очередь будет достигаться поставленная задача через применение авиации, артиллерии и систем ракетного вооружения", - объяснил генерал-майор запаса.

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По мнению Гуськова, для Кремля более предпочтительным является второй сценарий:

"Исходя из ситуации, которая складывается сегодня, мы больше склоняемся, что речь идет о втором сценарии - так называемом "принуждении к миру", излюбленный термин Путина, принуждение к выполнению его условий. Для этого применение больших группировок живой силы имеет второстепенное значение".

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Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать продолжением подготовки к нападению. Со ссылкой на неназванных американских чиновников издание сообщает, что Кремль из-за погоды перенес вероятное вторжение в Украину ближе к весне.

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил в эфире телеканала "Украина 24", что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".