У Путина есть два сценария большой войны с Украиной: генерал раскрыл детали

Российской армии пригодится опыт, полученный во время войны в Сирии, отметил Игорь Гуськов

У Путина есть два сценария большой войны с Украиной: генерал раскрыл детали

Президент России Владимир Путин может начать полномасштабную войну против Украины по одному из двух сценариев. Первый сценарий предусматривает оккупацию новых украинских территорий, второй - "принуждение к миру".

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал генерал-майор запаса, военный эксперт Игорь Гуськов, комментируя публикации западных СМИ о подготовке РФ к большой войне.

"Давайте попытаемся проанализировать, какую цель может ставить Путин. Фактически, речь идет о двух сценариях. Сценарий первый - это захват территории, который требует введения войск, бронетехники, живой силы. Второй сценарий - когда речь о захвате территории не идет, речь идет о давлении на руководство Украины, на народ Украины и естественно - на западных партнеров. В этом случае тот опыт, который приобрела Россия за несколько лет в Сирии, применение военно-космических сил как отдельного рода вооруженных сил вполне достаточно для того, чтобы выполнить вторую задачу. И меньше всего она зависит в этом случае от погоды. Будут наноситься ракетно-бомбовые удары, артиллерия, будет применяться авиация, и применение живой силы - это вопрос второстепенный, второго эшелона. В первую очередь будет достигаться поставленная задача через применение авиации, артиллерии и систем ракетного вооружения", - объяснил генерал-майор запаса.

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По мнению Гуськова, для Кремля более предпочтительным является второй сценарий:

"Исходя из ситуации, которая складывается сегодня, мы больше склоняемся, что речь идет о втором сценарии - так называемом "принуждении к миру", излюбленный термин Путина, принуждение к выполнению его условий. Для этого применение больших группировок живой силы имеет второстепенное значение".

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Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что Россия начала перебрасывать на границу с Украиной военные вертолеты, что можно расценивать продолжением подготовки к нападению. Со ссылкой на неназванных американских чиновников издание сообщает, что Кремль из-за погоды перенес вероятное вторжение в Украину ближе к весне.

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил в эфире телеканала "Украина 24", что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".

Источник Украина 24 Теги Россия Владимир Путин армия война