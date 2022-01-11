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Признание Россией "ЛНР" и "ДНР": политэксперт рассказал, почему это случится "У России есть инструментарий, которого нет у нас"

Россия готова признать отдельными странами фейковые республики "ЛНР" и "ДНР" на украинском Донбассе. Об этом заявил в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Геннадий Дубов.

По его мнению, об этом свидетельствуют следующие факты:

"Паспортов уже сотни тысяч роздано и они (Россия, - ред.) продолжают их раздавать. Во вторых - указ Владимира Путина о сертификации местной продукции. И третье - в 2021 году сменился куратор промышленности и промышленность ориентируется на интеграцию в экономику России", - сказал эксперт.

По его словам, Россия признает оккупированные территории, если Минские договоренности не будут выполнены. И украинская власть не сможет это предотвратить:

"У России есть инструментарий, которого нет у нас. Украинская власть может только озвучивать заявления, но на итоговый результат это не повлияет. Потому что санкции будут расширены только тогда, когда произойдет полномасштабная агрессия против Украины".

Напомним, Коммунистическая партия России подготовила проект постановления о признании страной "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе. Об этом заявил депутат и секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.

"Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной Думы о признании по аналогии с Южной Осетией и Абхазией "ЛНР" и "ДНР". Я уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу", - сказал он.

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" так прокомментировал предложение Компартии России:

"Ничего просто так не происходит... Законопроект могут развернуть на любой стадии и затянуть рассмотрение.

А что он меняет? Дума проголосует, например, за признание "ЛНР" и "ДНР" - а сейчас это что? Обычные марионеточные образования, контролируемые Лубянкой и Кремлем. Что это поменяет от того, что Москва признает?" - сказал он.