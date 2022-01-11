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Ситуация вопиющая: нардеп указал на причины убытков "Укрзализныци" Константин Бондарев назвал две основные проблемы с железной дорогой

Убытки "Укрзализныци" в 2021 году составили 5 млрд гривен. Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" член временной комиссии по "Укрзализныце", народный депутат Константин Бондарев.

"Я являюсь членом временной следственной комиссии, которая уже более года исследует ситуацию вокруг "Укрзализныци". К сожалению, все наши советы и выводы не услышаны ни правительством, ни правоохранителями. И тут есть два вопроса. Первый — это бешеная коррупция, на которую не реагируют правоохранители, а также правление. Вы знаете, что очень известный член правления Сергей Лещенко должен возглавлять направление борьбы с коррупцией, однако она процветает. На "Укрзализныце" второй год подряд он получает бешеные деньги, но мы за это платим, а борьбы никакой нет. Второй вопрос — это отсутствие постоянного менеджмента, потому что 95% менеджмента — это временные назначенцы", — сказал он.

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Бондарев рассказал о последствиях этих двух проблем.

"И таким образом, ситуация вопиющая. Девять тысяч км путей требуют немедленного ремонта — это из 19 тысяч км, которые вообще есть у "Укрзализныци". Сегодня повышены вдвое тарифы — сначала летом, теперь с 1 января. На что тратятся эти деньги? Мы покупаем какие-то вагоны, планируем списывать какие-то вагоны. Но для того, чтобы новые вагоны передвигались, необходимо иметь железнодорожные пути. Нужно иметь локомотивы. А локомотивы у нас изношены на 95%. К сожалению, сегодня постановление Кабмина, которое было принято еще два года назад, о реформе "Укрзализныци", о том, что нужно разделить пассажирские и грузовые перевозки и инфраструктуру на разные компании, и эксплуатация этих направлений будет в руках эффективного менеджмента, — к сожалению, этого не делается", — сказал он.

Ранее телеведущий и политолог Дмитрий Спивак заявил, что государственные органы в 2021 году потратили много миллионов гривен из госбюджета, закупая по завышенным ценам ненужные предметы. В число компаний попала и "Укрзализныця".

"Укрзализныця" купила сиденья унитазов по 10 тыс. грн и кнопки смыва по 7 тыс. грн. Обещали, что будет музыка Вивальди", — сказал Спивак.