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Признание Россией "ЛНР" и "ДНР": Фейгин рассказал о последствиях "В России могут принимать какие угодно законы, постановления"

Проект постановления Коммунистической партии России о признании страной "ЛНР" и "ДНР" пока ни о чем не говорит. Об этом заявил в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" российский правозащитник Марк Фейгин.

"Ничего просто так не происходит... Законопроект могут развернуть на любой стадии и затянуть рассмотрение. А что он меняет? Дума проголосует, например, за признание "ЛНР" и "ДНР" - а сейчас это что? Обычные марионеточные образования, контролируемые Лубянкой и Кремлем. Что это поменяет от того, что Москва признает?" - сказал он.

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По мнению Фейгина, все процессы в ОРДЛО уже происходят:

"Почему юридическая сторона здесь может менять что-то?.. Первичность нормотворчества - она здесь очень условная. В России могут принимать какие угодно законы, постановления. Сейчас ничего из этого, кроме как политической пропаганды, не делается, потому что цена - копейка этим юридическим решениям. А для кого они, собственно, будут иметь значение? Для Украины это будет иметь значение? А для Европейского Союза? А для Вашингтона? Я бы сказал, что на это не стоит обращать внимание, у этого не будет полноценных юридических последствий. От этого "ЛНР" и "ДНР" не бросятся признавать страны в мире, которых там больше 200. Здесь не стоит придавать этому большого значения... Решение не будет в юридической плоскости - я думаю, что оно будет в политической".

Напомним, Коммунистическая партия России подготовила проект постановления о признании страной "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе. Об этом заявил депутат и секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.

"Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной Думы о признании по аналогии с Южной Осетией и Абхазией "ЛНР" и "ДНР". Я уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу", - сказал он.