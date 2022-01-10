23:14, Вчера

"При Сталине бы за такое расстреляли": Ляшко вспомнил свое советское прошлое Политик рассказал о своем отношении к комсомолу

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" поделился воспоминаниями о своей юности. По словам политика, у него неоднократно возникали неприятности из-за того, что он задавал неудобные вопросы о советской власти.

"Меня из-за публикаций из комсомола выгнали. Раскритиковал райком комсомола. Районная газета, основателем которой был райком комсомола и райком партии, редактор был диссидентом. Надышался воздуха свободы, гласности, и вообще - шикарный был мужик Борис Хожай... Так вот, он в газете печатал, его с работы увольняли, меня из комсомола выгоняли за то, что мы там статьи разные писали. Что я сделал? Я дошел до Москвы, до ЦК комсомола, письмами задолбал их, жалобами. Приехала комиссия из Москвы, ходили по интернату, опрашивали учеников, моих одноклассников, учителей - а кто такой Ляшко, что к чему, меня спрашивали. Вызывали на бюро обкома комсомола в Чернигов, мне 16 лет... И меня возобновили в комсомоле после этой комиссии, выводы , что исключили ни за что", – рассказал он.

Читайте также: Ляшко занялся бизнесом и нанял сто человек в селе под Черниговом

По словам Ляшко, как только он был восстановлен в комсомоле, через день он написал заявление о выходе из этой организации.

"Меня Хандога Людмила Васильевна, первый секретарь райкома комсомола спрашивает - а зачем же ты тогда добивался? Писал жалобы, комиссии приезжали, тебя восстановили, ты вышел. Говорю - справедливости ради. Не вы меня выгнали, а я сам вышел из комсомола. Для меня это было принципиально", – объяснил лидер Радикальной партии.

Также политик вспомнил, как его "из школы выгнали, потому что задавал вопросы учителю истории, а он не умеет мне ответить".

"Рассказывает на истории об руководящей и направляющей роли КПСС. Я его спрашиваю - Михаил Иванович, а отчего она руководящая и направляющая?.. Олег, ну ты такие вопросы задаешь, так написано в конституции... А отчего КПСС руководящая и направляющая, можете объяснить? Представляете, при Сталине за этот вопрос бы расстреляли. Меня, к счастью, не расстреляли, даже из интерната не выгнали, потому что уже некуда было выгонять - 11 класс", - сказал Ляшко.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" выразил недовольство депутатами и министрами, которые ведут во власть своих детей.

"Не люблю я их. Когда я смотрю, как в парламенте сидит семейный подряд... Отец сидит, ребенок сидит, женщина сидит. Я на них смотрю и ничего против них не имею, но когда смотрю, то думаю: "А как тогда сирота попадет всюду, когда они их места занимают?". И он занимает только потому, что его отец, мать сюда притащили. Я своих детей никуда тащить не буду. Я хочу, чтобы они сами всего в жизни достигали – без блата", – сказал он.

Также Ляшко рассказал, что только одному человеку в мире позволяет сидеть у себя на шее.