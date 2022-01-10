23:12, Вчера

"Тянуть не буду": Ляшко раскрыл секрет успеха для детей "Но должна быть справедливость"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил, что против всех детей депутатов и министров в Верховной Раде и где угодно.

"Не люблю я их. Когда я смотрю, как в парламенте сидит семейный подряд... Отец сидит, ребенок сидит, женщина сидит. Я на них смотрю и ничего против них не имею, но когда смотрю, то думаю: "А как тогда сирота попадет всюду, когда они их места занимают?". И он занимает только потому, что его отец, мать сюда притащили. Я своих детей никуда тащить не буду. Я хочу, чтобы они сами всего в жизни достигали – без блата", – сказал он.

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По словам Ляшко, в этом плане у него уникальная дочь:

"Она никогда и ничего у меня не просит - ни денег, ни поддержки. Ей 19 лет, она сама работает. Она с детства выучила английский, сейчас учит испанский и работает переводчиком. Она в месяц получает по 2, по 3 тыс. долларов, работая на переводах. Я ею горжусь. Я считаю, что это правильно воспитанный ребенок. Также хочу воспитать своего сына, чтобы он сам всего в жизни достигал... Если у детей будет хорошее образование, они всего в жизни сами достигнут".

По его мнению, должна быть справедливость:

"Поэтому я не люблю блат, не люблю семейные подряды в Верховной Раде, когда тянут родственников за собой. Да, у нас такое общество, когда тянут братьев, кумовьев, сватов, то "95 квартал" тянут. Но должна быть справедливость. Чтобы каждый человек мог всего достигать в этой стране благодаря своим знаниям, таланту, желанию, а не потому, что отец с мешком денег, который пойдет и решит. Когда будет справедливость, тогда будет и правда".

Ранее Олег Ляшко рассказал, что только одному человеку в мире позволяет сидеть у себя на шее.