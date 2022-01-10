22:09, Вчера

О чем США будут договариваться с Россией: прогноз экс-министра Константин Грищенко выразил надежду, что дело не дойдет до повторения Карибского кризиса

США на переговорах с Россией будут договариваться о возвращении к предыдущим гарантиям безопасности, чтобы снизить угрозу ядерной войны.

Такое мнение в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" высказал экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Давайте посмотрим в историю. В свое время огромный был прорыв, когда Хрущев приехал в Соединенные Штаты, встречался с Кеннеди, и у Кеннеди после этого было впечатление, что Хрущев приехал с позицией "все, что наше – это наше, а то, что ваше - мы еще посмотрим", но в его интерпретации тоже "наше"... Но это не значит, что потом люди не смогут договариваться. Я надеюсь, что запросная позиция - это одна вещь, а если есть желание минимальное договариваться, оно должно базироваться на объективных показателях и российской экономики, и ситуации вокруг Украины, России и всего этого конфликта", – сказал экс-глава МИД.

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По мнению Грищенко, сначала Соединенные Штаты будут говорить о возвращении к тем договоренностям, которые могут уменьшить напряжение.

"Уменьшение угрозы ядерной войны - об этом уже первые сигналы пошли. Это заявление Совбеза ООН. Это вопрос контроля над вооружениями, в том числе ядерными. Видимо, возвращение к запрету на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, вопрос о контроле за обычными вооруженными силами. Был такой договор, который подписали многие европейские государства, из которого Россия вышла, потом вышли и другие... Поэтому есть над чем работать, и то, что может уменьшить это напряжение. Но произойдет ли это сразу? Я надеюсь, что нам не придется переживать новый Карибский кризис для того, чтобы выйти на реальные переговоры", – отметил он.

Напомним, 10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, о чем говорила заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров в Женеве с представителями России. По его словам, Шерман заявила, что Кремль не имеет права раздавать Украине и другим странам указания насчет членства в НАТО.

Политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

"Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.