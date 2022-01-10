22:03, Вчера

"Будут действовать молниеносно": Савченко о реакции РФ на переговоры в Женеве Для решения всех спорных вопросов у стран есть минимум три дня, считает Надежда Савченко

Если Россия и США в Женеве не разрешат ситуацию в отношении Украины, может начаться Третья мировая война. Об этом заявила в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Надежда Савченко.

По словам политика, в переговорном процессе между РФ и Соединенными Штатами Америки есть требования, которые невозможно выполнить. Савченко, надеется, что представители стран в Женеве договорятся по спорным вопросам.

"Требование России относительно того, что НАТО должно сдвинуться за барьер 1997 года, не может быть выполнено. Понятно, что все требования США не могут быть выполнены. Где они (Россия и США,-ред.) будут сходиться - это не вопрос трех месяцев, а буквально трех дней. Если они поймут, что договорились, возможно, еще будет месяц на разработку и подписание документов. Но точно будет понятно сейчас, договорились или нет", - говорит она.

Читайте также: "Натужное нагнетание ситуации": что сделает Путин на переговорах с Западом

Она отмечает, что срыв переговоров грозит всему миру новым Карибским кризисом или третьей мировой войной.

"Если не договорятся - это будет не просто Карибский кризис у кого-то под боком, а на весь мир. Потому что жить постоянно в таком стрессе, когда постоянно повышают ставки весь мир не сможет, рано или поздно у кого-то сдадут нервы. Если они не договорятся - я не исключаю, что начнется Третья мировая война.

То, что Россия, как и США готовят все пути для отступления, что РФ готова признать ОРДЛО как Абхазию и Осетию, что они раздают паспорта - в Кремле понимают, что Украина заберет свои территории или по Минску процессом, а если нет - они будут действовать молниеносно".

Напомним, 10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров в Женеве с представителями России заявила, что Кремль не имеет права раздавать Украине и другим странам указания насчет членства в НАТО.