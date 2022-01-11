08:19, Сегодня

Итоги переговоров США и России: Смешко объяснил, чего ждать Украине Пока дипломаты говорят, пушки молчат, отметил экс-глава СБУ

Представители США и России в Женеве не добились успехов по итогам переговоров, однако сам факт таких переговоров является положительным для Украины.

Такое мнение высказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Во-первых, для нас хорошо, что пока дипломаты разговаривают, пушки молчат. Прекрасно, что идет этот разговор, но фактически мы не услышали ничего нового. Перед тем, как приехала представительница США на эти переговоры, госсекретарь произнес большую речь, в которой он сказал, что никто не может запретить европейскому государству вступить в НАТО. Это прекрасное заявление. Дальше - он сказал, что они могут говорить о модальности военных тренировок на территории страны. То же касается и России. То есть Россия тогда также должна говорить на транспарентной основе о своих маневрах у наших границ в том числе. Теоретически это хорошие переговоры, но они ничего не сдвигают, потому что это просто переговоры", - сказал экс-глава СБУ.

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Смешко напомнил, что перед началом этих переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков "повторил слова Александра Третьего, что у нас всего два союзника - армия и флот".

"Поймите, в чем ситуация - на сегодняшний день стратегический баланс сил меняется. Мы тратим, допустим, 3 миллиарда на вооруженные силы, Россия - 50-60 миллиардов. Они провели перевооружение, военно-космические силы", - отметил он.

Смешко добавил, что Украина не сможет изменить своего соседа, поэтому ей нужно прилагать большие усилия по укреплению обороноспособности.

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Напомним, 10 января в Женеве состоялся основной раунд переговоров представителей США и России, о проведении которых ранее договорились Джо Байден и Владимир Путин.

Кроме того, 12 января в Брюсселе состоится встреча Совета Россия - НАТО, а на 13 января в Вене назначены переговоры Россия - ОБСЕ.

Политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что от заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений.

"Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.