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Смешко объяснил, почему Россия ставит ультиматумы НАТО Игорь Смешко рассказал, как Россия пытается изменить геополитическую ситуацию в мире

Россия ставит ультиматум НАТО по поводу членства Украины из-за значительного ослабления позиций США в мире. Такое мнение озвучил в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Мы сейчас являемся свидетелями и, к сожалению, оказались в эпицентре глобального разлома двух цивилизаций. С одной стороны за нами стоит западная евроатлантическая цивилизация, где исторически сотню лет выстраивалась демократическая форма правления. Она имела регресс, прогресс, откаты и усовершенствования". Впереди есть авторитарная азиатского типа, диктаторская система, которая после 1991 года, развала Советского Союза, сейчас считает, что наступило время реванша. То есть президент Путин, который, безусловно, не может справиться с социально-экономическими проблемами внутри страны, потому что коррумпированная, феодально-клановая система", - говорит он.

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Он считает, что президенту РФ Владимиру Путину удалось создать систему, которая контролирует в стране все: экономику, финансы, организованную преступность и т.д. А за счет пропаганды в России образовался образ Запад как агрессора.

"Агрессора надо показать для народа и чем-то объединить. Народы, которые живут некрасиво, у которых есть масса своих проблем, но объединены общим врагом... Люди стремятся чем-то гордиться. С 1991 года у Запада не было стратегии по Украине, России и демонстрировалось, допустим... война в Ираке, Афганистане. Это абсолютно были вещи... Разве можно построить демократию в Ираке и Афганистане, где исторически определенные условия не сложились. Вместо того, чтобы помочь Украине стать сильной, развитой, демократической страной, было упущено время", - отметил Смешко.

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По мнению бывшего главы СБУ, сейчас Владимир Путин считает, что у США есть свои внутренние проблемы:

"Большой долг накопился в США за это время. Только Китаю за товары, которые поставили в США, где-то около триллиона долларов фактически правительство США задолжало. И вот сейчас Россия решила провести ультиматум. Президент Путин не видел вообще объединенной Европы. 2 пакета были наработаны новых договоров: один между США и Россией, а другой - между Россией и коллективным НАТО, где фактически юридические гарантии сводятся для чего? Они связаны в пакете".

Смешко убежден, что благодаря созданной системе управления в России во всех проблемах страны виновными всегда будут США или Украина. Российский народ верит практически каждому слову своей власти.

"Есть 4 элемента государственной силы любого государства. Мы должны это всегда помнить – экономика, армия, дипломатия и информационная политика внутри и извне страны. Если ты свой народ подготовил... а сегодня 50% и больше россиян верят, что проблемы, которые есть в России, созданы США и НАТО, а 15-17% – Украина. Вы понимаете, что большинство населения теоретически готово к агрессивной наступательной политике России?", - заявил эксперт.

Ранее российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал, что власти России до сих пор не отозвали свои подписи под множеством международных документов, в которых Крым признан территорией Украины.

"Российский МИД не разорвал ни один из этих документов, в том числе и двухсторонний украинско-российский договор. То есть по всем документам, под которыми стоят подписи Российской Федерации, Крым и Севастополь принадлежат Украине. Нет ни одного документа международного права, какого бы то ни было, в соответствии с которым Крым и Севастополь принадлежат Российской Федерации", — заявил экс-советник Путина.