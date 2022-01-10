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Дело против Порошенко: депутат назвала важные нюансы София Федина рассказала, что не так с арестом имущества Порошенко

В деле против пятого президента Петра Порошенко есть несколько важных моментов, рассказала в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из "Европейской солидарности" София Федина.

"Во-первых, как народный депутат Петр Порошенко имеет право неотложной встречи с генеральным прокурором. Но мы знаем, как она эффективно умеет убегать от выполнения своих прямых обязанностей и от того, чтобы брать на себя ответственность за те или иные решения, которые ей навязывает Офис президента и президент Зеленский. Поэтому вопрос номер один — не сбежит ли снова генпрокурор от встречи с Петром Порошенко. Вопрос номер два: во время так называемого ареста имущества, во время судебного заседания, где председательствовала судья, которая защищалась у господина Татарова, было много технических процессуальных нарушений, которые должны быть обжалованы в Апелляционном суде. Если бы нормально прошел судебный процесс, то они 100% будут обжалованы", — сказала она.

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Также Федина высказалась об основаниях для ареста имущества Порошенко.

"Третий момент — ситуация с арестом имущества маразматическая. Мы понимаем, что арест имущества накладывается тогда, когда действия человека привели к потерям для государства, чтобы в соответствии с решением суда можно было компенсировать эти потери. Если мы даже говорим о том сфабрикованном деле по углю, который покупался на территории Украины, то там наоборот государство выиграло и не потратило средства на покупку некачественного и неэффективного южноафриканского угля. Поэтому сам вопрос об аресте имущества является абсолютно диким. Ну и по аресту имущества каналов "5 канал" и "Прямой", то у нас очередное подтверждение непрофессионализма и безалаберности как генпрокуратуры, ГБР, Печерского суда. В судебном решении говорилось об аресте имущества, а сейчас говорится, что ничего не было и ничего никому не угрожает. Я думаю, что 17 числа мы получим много нового фактажа явно не на пользу президента Зеленского. Кстати, меня начинает беспокоить вопрос – а где Зеленский? Он после фееричного отдыха в "Буковеле" с Коломойским куда-то исчез", — сказала она.

Напомним, 6 января стало известно, что Печерский суд наложил арест на имущество Петра Порошенко. В Офисе генпрокурора заявили, что речь идет об объектах недвижимости, корпоративных правах, а также о ценном движимом имуществе. Впоследствии в "Европейской солидарности" сообщили, что под арест попали и телеканалы "Прямой" и "5 канал". Однако в ГБР эту информацию на следующий день опровергли, 7 января на официальном сайте сообщили, что никаких арестов не налагалось ни на телеканал "Прямой", ни на "5 канал".

20 декабря пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.