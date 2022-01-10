Угроза российского вторжения: эксперт успокоил украинцев

По словам Андрея Шкиля, Украина провела все необходимые мероприятия для встречи противника

Угроза российского вторжения: эксперт успокоил украинцев

Российская Федерация снова усиливает концентрацию своих войск на границе с Украиной, но чрезвычайной угрозы для нашей страны пока нет. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Андрей Шкиль.

По его мнению, руководству государства наибольшее внимание следует уделить двум российским корпусам, которые находятся непосредственно в боевом столкновении с ВСУ в случае полномасштабной войны.

"На Востоке Украины находятся 1 и 2 армейские корпуса, которые непосредственно находятся в боевом столкновении с ВСУ. Именно на них наверняка возложат задачи совершения провокативных действий, которые и станут основанием для полномасштабных военных действий", - отмечает он. 

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Угроза вторжения агрессора вглубь Украины все же остается, подчеркивает Шкииль и рассказывает о мерах, предпринимаемых Украиной для противодействия военному вторжению:

"Мы должны использовать этот повышенный интерес к Украине и теме российской агрессии, которую создают западные СМИ. В самой стране насколько возможно было подготовиться к разным сценариям развития событий, не проводя каких-либо мобилизационных мероприятий - нами это было сделано. ВСУ находятся в максимально высоком боевом тонусе, весь год мы проводили учение с привлечением резервистов, сейчас создается система территориальной обороны, хотя и медленно.

Но, если усилить эту подготовку – это уже должно быть проведение определенных мобилизационных мероприятий. Поэтому сейчас мы должны оставаться в спокойной готовности, но на международной арене в этой ситуации наши руководители должны выжать максимум. Все заявления о возможном увеличении помощи Украине, все, что можно - давайте". 

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил в эфире телеканала "Украина 24", что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".

Источник Украина 24 Теги Война на Донбассе Россия война Украина