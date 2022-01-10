18:37, Сегодня

Угроза российского вторжения: эксперт успокоил украинцев По словам Андрея Шкиля, Украина провела все необходимые мероприятия для встречи противника

Российская Федерация снова усиливает концентрацию своих войск на границе с Украиной, но чрезвычайной угрозы для нашей страны пока нет. Об этом сказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Андрей Шкиль.

По его мнению, руководству государства наибольшее внимание следует уделить двум российским корпусам, которые находятся непосредственно в боевом столкновении с ВСУ в случае полномасштабной войны.

"На Востоке Украины находятся 1 и 2 армейские корпуса, которые непосредственно находятся в боевом столкновении с ВСУ. Именно на них наверняка возложат задачи совершения провокативных действий, которые и станут основанием для полномасштабных военных действий", - отмечает он.

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Угроза вторжения агрессора вглубь Украины все же остается, подчеркивает Шкииль и рассказывает о мерах, предпринимаемых Украиной для противодействия военному вторжению:

"Мы должны использовать этот повышенный интерес к Украине и теме российской агрессии, которую создают западные СМИ. В самой стране насколько возможно было подготовиться к разным сценариям развития событий, не проводя каких-либо мобилизационных мероприятий - нами это было сделано. ВСУ находятся в максимально высоком боевом тонусе, весь год мы проводили учение с привлечением резервистов, сейчас создается система территориальной обороны, хотя и медленно. Но, если усилить эту подготовку – это уже должно быть проведение определенных мобилизационных мероприятий. Поэтому сейчас мы должны оставаться в спокойной готовности, но на международной арене в этой ситуации наши руководители должны выжать максимум. Все заявления о возможном увеличении помощи Украине, все, что можно - давайте".

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил в эфире телеканала "Украина 24", что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

По его словам, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". Как отметил Илларионов, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".