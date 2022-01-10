18:22, Сегодня

"России нет смысла отводить войска": громкое заявление политолога "У меня есть большой вопрос к нашей власти"

Запад проявляет большую активность на украинском направлении, чем сама Украина. Об этом сказал в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Константин Матвиенко.

"У Запада свои интересы. Но безопасность Украины касается интересов Запада, поэтому Запад проявляет большую активность на украинском направлении, чем сама Украина. Об этом и СМИ, и сознательная оппозиция должны говорить", - сказал он.

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"У меня есть большой вопрос к нашей власти: почему очень резко не поехал сегодня на саммит Украина-НАТО в Брюссель Дмитрий Кулеба (глава МИД Украины – прим. ред.)? Это один из немногих специалистов в нынешнем составе Кабинета министров. Вместо этого они послали Ольгу Стефанишину (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - прим. ред.). Честно говоря, изучая ее биографию, я не уверен, что она хорошо разбирается в этих вопросах, касающихся сотрудничества Украины с НАТО", - заявил политолог.

По его мнению, украинская власть безответственно относится к такому плану сотрудничества:

"Соответственно при такой позиции украинской власти России нет никакого смысла отводить войска (от границы с Украиной – прим.ред.)".

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Ранее эксперт-международник Тарас Семенюк сказал, что НАТО и Россия в переговорах о напряженной ситуации у границ с Украиной обсудят минимизацию угроз относительно новой войны в Европе.

"Европа и НАТО не хотят этой войны. С другой стороны, и Россия, мне кажется, не хочет воевать, но использует свои войска и провокации для дестабилизации информационного пространства. Большая война уничтожит всех. Но я не исключаю, что Россия рассматривает военные действия как фактор последнего аргумента, иначе нет смысла большое количество войск удерживать у наших границ", - подчеркивает он.