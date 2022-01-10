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Арест имущества Порошенко: в ГБР прояснили судьбу "5 канала" и "Прямого" Соратники пятого президента обвиняют правоохоранителей в лжи и фальсификациях

Информация об аресте телеканалов "Прямой" и "5 канал" не соответствует действительности. Такое заявление было сделано 10 января в Государственном бюро расследований.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", в ГБР заявили, что никаких ограничений деятельности телеканалов "Прямой" и "5 канал" нет. Сегодня состоялся брифинг в ГБР, где работники ведомства сообщили, что заявления лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, а именно его адвокатов о том, что Печерский суд арестовал активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", не соответствуют действительности. По словам работников ГБР, оба канала сейчас могут свободно работать. А вот об аресте - речь идет только о долях, которыми владеет Петр Порошенко. Речь идет об "Автор ТВ ООО" а также "Запорожье ТРК", потому что в государственном реестре значится, что этими обществами с ограниченной ответственностью владеет именно Петр Порошенко.

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Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян:

"В СМИ появилось заявление стороны защиты о том, что якобы суд арестовал активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Вільні медіа". ГБР заявляет, что эта информация манипулятивна и не соответствует действительности. Оба канала могут свободно продолжать свою работу и освещать актуальные для нашей страны вопросы. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался и никаких ограничений деятельности не произошло".

В свою очередь, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов 10 января заявил, что правоохранительные органы используют ложь и фальсификации в деле Порошенко.

В частности, он отметил, что сегодня в "Европейскую солидарность" поступило письмо от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, с информацией о том, что по состоянию на 29 декабря 2021 года председатель Верховной Рады не был проинформирован от правоохранителей об объявлении подозрения Петру Порошенко. По словам Герасимова, по закону председателя Верховной Рады должны об этом проинформировать через 24 часа после объявления подозрения.

"Согласно закону, если происходят какие-либо действия, особенно выдвижение подозрения народному депутату Украины, глава Верховной Рады должен быть проинформирован в течение 24 часов. Мы отправили по этому поводу официальный запрос на господина Стефанчука, но прокуратура и ГБР моментально выложили данные о том, что они по закону сделали это 20 декабря, в день оглашения так называемого подозрения. Оказалось, что сфальсифицировано не только подозрение. Сфальсифицировано и так называемое письмо к председателю Верховной Рады, потому что сегодня есть официальное письмо от председателя Верховной Рады Украины о том, что по состоянию на 29 декабря никакой информации по этому поводу от прокуратуры или ГБР он не получал", - заявил Герасимов.

Напомним, 6 января стало известно, что Печерский суд наложил арест на имущество Петра Порошенко. В Офисе генпрокурора заявили, что речь идет об объектах недвижимости, корпоративных правах, а также о ценном движимом имуществе. Впоследствии в "Европейской солидарности" сообщили, что под арест попали и телеканалы "Прямой" и "5 канал". Однако в ГБР эту информацию на следующий день опровергли, 7 января на официальном сайте сообщили, что никаких арестов не налагалось ни на телеканал "Прямой", ни на "5 канал".

20 декабря пятому президенту Украины и лидеру "Европейской солидарности" подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму.

Ранее эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".