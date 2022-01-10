17:25, Сегодня

Чего ожидать от встречи комиссии Украина-НАТО: политолог озвучил прогноз Политолог Кость Бондаренко спрогнозировал результаты встречи комиссии Украина-НАТО

От заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе не стоит ожидать серьезных решений. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Кость Бондаренко.

По его словам, в частности, Запад не решится подписать документ, блокирующий вступление Украины в НАТО.

"Подписание такого документа - нонсенс. Но джентельменские договоренности по вопросу о непредоставлении ПДЧ Украине - такое может быть и частично поспособствует определенной разрядке. Россия сегодня прекрасно понимает, что играет игру "на грани фола", блефует, потому что прекрасно понимает, какие в этой игре ставки", - говорит он.

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Бондаренко считает, что в преддверии заседания комиссии президент РФ Владимир Путин повышает градус ситуации.

"США главным конкурентом и врагом считают Китай, а Россию они рассматривают как определенный элемент возможного усиления Китая. А Путин накануне встречи посылает сигналы: например, увеличил вдвое поставки газа в Китай из тех же источников, из которых поступает голубое топливо в Европу, уже заявил о встрече с Си Цзиньпином", - отметил политолог.

По мнению Бондаренко, лидер Кремля предпринимает такие шаги для того, чтобы выйти из переговоров с минимальными преференциями.

"Речь идет о том, что РФ прекрасно понимает, какие есть ставки и начинает поднимать планку в переговорах с США. Потому что, выставив определенную планку, она сможет получить, возможно, минимальные преференции и выйти с плюсами из этих переговоров", - считает эксперт.

Напомним, 17 декабря пресс-служба МИД РФ опубликовала документ "О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО".

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.