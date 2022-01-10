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"Каждому хочется поинстаграмить": генерал СБУ о переговорах по Донбассу "Так зачем Зеленскому встреча с Путиным?"

Переговоры между Вашингтоном и Москвой о ситуации на Донбассе были полезны для Украины, но ничем не помогли. Об этом в эфире ток-шоу "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" сказал экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

"США уже давно присоединены (к переговорам,-ред) неофициально. Когда захотели - подключились, захотели - отошли. Эти полеты в Москву через Киев, в Киев через Москву - подформат такой себе. Он имел значение, но ничем не помог. Было очевидно, что этот процесс не идет в мир, абсолютно", - говорит он.

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Также эксперт рассказал, что думает о следующем раунде переговоров между странами и возможной встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным:

"Каждому хочется присоединиться к миротворцам, засветить себя в геополитике, сфотографироваться, "поинстаграмить". Все эксперты, которые поддерживают власть или озвучивают какие-то нарративы с Банковой говорят: "Нужно Зеленскому встретится с Путиным". Да, я поддерживаю эту идею. Но какие вопросы они будут обсуждать? Путин соглашается встретиться с Владимиром Зеленским, но отказывается обсуждать вопросы Крыма. Вопрос Донбасса – возможно, но после того, как мы пообщаемся с представителями Донбасса. Так зачем Зеленскому встреча с Путиным? Что обсуждать? развитие космической отрасли, аграрной"?

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По мнению Вовка, Украине необходимо сосредоточиться на двусторонних контактах в переговорах по Донбассу и отвергнуть негативные нарративы в сторону России.