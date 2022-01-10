16:11, Сегодня

Готовится ли Россия к большой войне с Украиной: эксперт назвал главный признак Олег Жданов также дал прогноз по ситуации на Донбассе

Российские войска у границ Украины, о которых пишут западные СМИ, базировались там десятки лет. Если войска РФ будут накапливаться в 50-километровой зоне вдоль границы, это будет являться признаком подготовки нападения.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"Если мы подсчитаем все вооруженные силы России, которые расположены на европейской части России, то там будет под миллион. Дело в том, что ту карту, которую представил The Washinghton Post – это карта пунктов постоянной дислокации войск. Они там находятся уже десятки лет, еще до 2014-го. Это так называемые "зимние квартиры", мы знали об их существовании. Единственное, что с 2018 года, когда началась масштабная реформа вооруженных сил Российской Федерации, переход на новую организационно-штабную структуру от бригадно-батальонной к дивизия-полк, они начали переформировывать бригады в дивизии. Количество личного состава и техники начало увеличиваться, потому что дивизия больше бригады раза в три как минимум. Но эти войска постоянно присутствовали вдоль наших границ в тех местах, где их показали на этой карте. Мы это знали. Да, они иногда принимали участие в конфронтации и в ходе ротации могли попадать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Но они там были всегда, и мы их всегда учитывали", - объяснил военный эксперт.

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По его словам, существуют общепринятые разведывательные признаки – когда страна готовится к войне и когда не готовится.

"Первый признак – это накопление материально-технических средств вдоль границ той страны, против которой готовится агрессия. Вывод частей на полигоны, их доукомплектование до штата военного времени, проведение учений и накопление человеческого ресурса. Вот когда они будут накапливаться в 50-километровой зоне вдоль нашей границы, туда выводить части в районы оперативного назначения, тогда мы будем понимать, что Россия переходит на военные рельсы", – пояснил Жданов.

В то же время эксперт прогнозирует, что из-за конфронтации России с Западом ситуация на Донбассе будет обостряться:

"На фронте будут ощущать возможное увеличение количества обстрелов и увеличение их огневой мощи в плане нанесения нам потерь. К сожалению, ситуация переходит в более конфронтационную на линии разграничения".

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил в эфире телеканала "Украина 24", что концентрация войск России у границ Украины, которой пугают украинское общество, является фейком.

Как отметил он, возле границ с Украиной наблюдаются "отдельные движения" - "отдельный танковый батальон выехал с базы на стрельбище, пострелял, не вернулся на эту базу, уехал на другую базу". По словам экс-советника Путина, "это рассчитано на украинскую общественность, на украинских граждан, это кампания запугивания, шантажа, истерики, паники".

Также Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден помогает президенту РФ Владимиру Путину давить на Украину.

"Байден работает на Путина больше, лучше, более энергично, чем кто-либо работал на Путина, спрашивается - зачем Путину тогда прямая война? Он может добиться того что хочет, пользуясь таким подручным", - сказал он.