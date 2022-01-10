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"Россия всегда будет атаковать": экс-министр назвал миссию Путина "Здесь не будет, о чем говорить"

Президент России Владимир Путин является однозначно убийцей. Об этом в эфире программы "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Человек, отдавший команду убить тысячи наших сограждан, является однозначно убийцей. И мы не можем его иначе называть - или "той стороной", или не называть вообще его фамилию. Это неправильно ни с политической, ни с моральной точки зрения, потому что убийца всегда является убийцей", - сказал он.

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По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский все еще хочет посмотреть в глаза Владимиру Путину:

"Что он в этих глазах должен увидеть? Для Путина очевидна миссия восстановления великой империи, где Украина - в лучшем случае - губерния, а в лучшем для него - вообще ее не существует, это российская территория. Здесь не будет, о чем говорить".

По словам Омеляна, Путин не хочет обсуждать эти вопросы:

"Он готов обсудить абстрактные материи и использует Украину с единственной целью – захватить, а потом рассказывать, что "Я – император всей Руси". Мы этого не должны позволить в любом случае. Но для нас всех уже очевидно, что Зеленский, который был одним из самых миролюбивых президентов Украины за все 30 лет (за миролюбие с ним может поспорить только Янукович), не достиг ни одной цели и не установил мир, который обещал, потому что мир возможен только после победы. Мир возможен, когда у нас сильная армия, эффективная экономика и разумная власть... Чтобы мы не представляли себе, Россия всегда будет атаковать".

Ранее экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал, почему Владимиру Путину не нужна война с Украиной:

"В этой ситуации, когда у Путина на руках реальная возможность, как он думает, когда он получил теперь в союзники Байдена, и когда Байден работает на Путина больше, лучше, более энергично, чем кто-либо работал на Путина, спрашивается - зачем Путину тогда прямая война? Он может добиться того что хочет, пользуясь таким подручным. Байден и вся администрация Байдена оказывает давление на Украину, чтобы Украина приняла Минские соглашения - чтобы интегрировать ОРДЛО в политическое и правовое поле Украины, чтобы ОРДЛО получило право вето на направление развития Украины, на западный вектор развития, на евроатлантическую интеграцию, на все реальные шаги, которые обеспечивают реальную самостоятельность и независимость Украины".