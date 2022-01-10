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Тысяча от Зеленского: экс-министр инфраструктуры сказал, что важнее "О каком доверии мы можем говорить?"

Доверие людей к политикам формируется очень просто: пообещали – сделали. Об этом в эфире программы "Высокое напряжение" на телеканале "Украина 24" сказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Каждый раз власть, когда у нее получается что-то не так, сначала ищет "козлов отпущения", а потом - когда не удается их найти - обвиняет в этом "не такой народ". Это любимый тезис политиков: "Мы все сделали правильно, но люди у нас не такие". А как формируется доверие? Очень просто: вы пообещали – и сделали. Пообещали во второй раз – сделали во второй раз. А когда вы обещаете, а не делаете – еще и делаете противоположное, – то о каком доверии мы можем говорить?" – рассказал он.

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"Когда президент на весь мир рассказывает: "Я привез вам маски, чтобы спасти от пандемии", а оказывается, что перед этим он эти маски продал, а потом привез эти маски, а они продаются в 20 раз дороже... Так формируется доверие?.. Тысяча от Зеленского? Да, возможно, она кому-то поможет пойти в кинотеатр или спортзал - на что эти деньги и направлены, - но гораздо больше Украине помогло бы возвращение 40 млрд долларов, разворовываемых ежегодно президентом и его окружением. Этих денег хватило бы и на медицину, и на армию, и на пенсию, и на тарифы", – рассказал Омелян.

Напомним, экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сказал, что власть пытается замалчивать связанные с ней скандалы.

"Сегодня, как выяснилось, при власти чистые необольшевики. К сожалению, сегодня работает система, которая призвана полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет. Элемент "крышевания", элемент, как раньше говорили, "шерстяной руки", когда своим все, а врагам закон, сегодня выливается в печальную действительность. Они используют так называемую "технологию молчания". Так будет, кстати, и с бывшим заместителем министра (Александром Гогилашвили — ред.), кто-то им так посоветовал — давайте будем замалчивать, и оно само утихнет. Но сегодня украинское общество этого не спустит. И, безусловно, вопрос и о Трухине, и о других очень кричащих вещах, которые происходят в Украине, не затихнут", — сказал он.

Ранее Шкиряк заявил, что кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского толкает государство на уничтожение.

"Сегодня все государственные должности назначает исключительно лично президент или его Офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — заявил он.