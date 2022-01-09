У каждого украинца забирают 10 лет жизни: Комаровский забил тревогу

Рынок медицинского страхования может решить многие проблемы в здравоохранении, заявил в программе "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" доктор Евгений Комаровский.

"Мне кажется, нужно открыть рынок медицинского страхования, прописать законодательство, и пусть работают. Рынок все проблемы решит сам. Если бы у нас был страховой рынок, мы бы вообще не обсуждали тему вакцинации. Просто страховые компании бы сказали: вы хотите не прививаться — не прививайтесь, но для вас страховка будет на 50% дороже. И все! Все же элементарно", — сказал он.

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Комаровский также заявил, что Украина должна максимально вкладывать деньги в медицину.

"Вопрос в другом. Людям, по большому счету, все равно, откуда придут деньги. Но без денег проблема не решается. Нищенские 3% нищенского ВВП на медицину — это не медицина. Это медицина даже не выживания, а деградации, антимедицинских услуг. Это вообще не медицина. Мое убеждения, что в этой ситуации должна быть полная переоценка всех затрат государства, потому что умирают люди и уезжают люди. Поэтому никаких институтов национальной памяти, никаких олимпиад, никаких президентских университетов, никаких наблюдательных советов "Укрзализныци". Медицина, жизни людей, остановить эмиграцию, безопасность людей!

Каждая копейка должна анализироваться. Все, что можно потратить на медицину, на детей, на безопасность, должно идти туда. Остальное может подождать, а это не подождет. Не вкладывая деньги в людей, мы их просто теряем. Когда женщине 60 лет, во Франции у нее впереди еще 25 лет жизни и путешествий в обнимку со своим дедушкой. А у нашей женщины все, уже жизнь кончилась. У каждого из нас забирают минимум 10 лет жизни", — сказал он.