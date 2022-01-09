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"Власть испугалась" — адвокат о странностях в подозрении Порошенко "События у нас происходили в 2015 году"

Обвинение против пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене и содействии терроризму через поставки угля со временно оккупированных территорий выглядит несколько странным. Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" адвокат Ростислав Кравец.

"Я считаю, что в этом случае по аресту действующая власть испугалась использовать свой проверенный инструмент - СНБО - и решила использовать все-таки суд", - сказал он.

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"Что касается самого решения суда, то на этом этапе было преждевременно накладывать арест, учитывая, как это происходило. Сейчас у сторон защиты есть еще возможность подать апелляционную жалобу - я думаю, что все-таки в апелляционном суде этот арест будет отменен. А само подозрение, на мой взгляд, тоже выглядит довольно странным. Тем более события у нас происходили в 2015 году, сейчас уже 2022-й, т.е. 7 лет следствие что-то пытается установить в отношении действий Петра Порошенко как президента... Считаю, что ГБР занимается лишь политическим преследованием", - рассказал Кравец.

По его мнению, залог в размере 1 млрд грн является неприемлемым на сегодня в Украине:

"Мы прекрасно понимаем, что даже если у человека есть такая сумма, то залог используется исключительно как средство обеспечения участия лица в процессуальных действиях. Я считаю, что 1 млрд грн - это просто космический залог, чтобы на личность возлагать определенные обязанности".

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд Киева вынес решение об аресте имущества Порошенко. Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань отметил в эфире телеканала "Украина 24", что это было сделано с многочисленными нарушениями.

Ранее эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".