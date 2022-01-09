16:02, Сегодня

Никто не спрашивает мнения России — эксперт о переговорах Украины и Запада Андрей Еременко высказался о том, как проходят международные переговоры об Украине и России

Украина обсуждает Россию с западными политиками без присутствия России, хотя сама требует своего участия в переговорах о ней, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Андрей Еременко.

"Мы можем сказать, что переговоры о России проходят с Украиной без России. Мы можем вспомнить большое количество международных встреч, где были представители МИД Украины, президент Украины, на которых говорили о санкциях против России, о возврате территорий, которые Россия считает своими, и так далее. То есть получается, Украина без России обсуждает с европейскими партнерами судьбу России. Это симметричный тезис всем претензиям о том, что переговоры об Украине проходят без Украины. Более того, когда принимаются антироссийские санкции, об этом у России не спрашивают", — сказал он.

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Напомним, Украина декларирует твердую позицию о том, что любые переговоры о ней невозможны без ее присутствия.

Ранее российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал, что власти России до сих пор не отозвали свои подписи под множеством международных документов, в которых Крым признан территорией Украины.

"Российский МИД не разорвал ни один из этих документов, в том числе и двухсторонний украинско-российский договор. То есть по всем документам, под которыми стоят подписи Российской Федерации, Крым и Севастополь принадлежат Украине. Нет ни одного документа международного права, какого бы то ни было, в соответствии с которым Крым и Севастополь принадлежат Российской Федерации", — заявил экс-советник Путина.