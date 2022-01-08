22:09, Вчера

Россия на бумаге признает Крым украинским - экс-советник Путина раскрыл детали Андрей Илларионов напомнил о международных обязательствах Кремля

Власти России до сих пор не отозвали свои подписи под множеством международных документов, в которых Крым признан территорией Украины.

Об этом рассказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Крым и Севастополь являются украинской территорией в соответствии со всеми нормами международного права. Под этими нормами международного права, под всеми документами стоит подпись Российской Федерации. Таких документов около десятка - начиная от Организации объединенных наций, двухстороннего договора между Россией и Украиной, Заключительного акта по сотрудничеству и безопасности в Хельсинки и так далее... Между прочим, российский МИД не разорвал ни один из этих документов, в том числе и двухсторонний украинско-российский договор. То есть по всем документам, под которыми стоят подписи Российской Федерации, Крым и Севастополь принадлежат Украине. Нет ни одного документа международного права, какого бы то ни было, в соответствии с которым Крым и Севастополь принадлежат Российской Федерации", - заявил экс-советник Путина.

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По словам Илларионова, ответ на вопрос "чей Крым?" показывает не знакомство с нормами международного права, а представление о мировоззрении того или иного человека.

Ранее российский экономист Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден помогает президенту РФ Владимиру Путину давить на Украину.

"Байден работает на Путина больше, лучше, более энергично, чем кто-либо работал на Путина, спрашивается - зачем Путину тогда прямая война? Он может добиться того что хочет, пользуясь таким подручным. Байден и вся администрация Байдена оказывает давление на Украину, чтобы Украина приняла Минские соглашения - чтобы интегрировать ОРДЛО в политическое и правовое поле Украины, чтобы ОРДЛО получило право вето на направление развития Украины, на западный вектор развития, на евроатлантическую интеграцию, на все реальные шаги, которые обеспечивают реальную самостоятельность и независимость Украины", - сказал он.

Илларионов также рассказал, должна ли Украина добиваться евроатлантической интеграции, если у стран Запада будет другая позиция в этом вопросе.