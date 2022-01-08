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"США поступили не по-западному": Илларионов рассказал, как Байден предал Украину Байден согласился на условия Путина по Украине, считает российский экономист

Администрация президента США Джо Байдена пошла на уступки президенту России Владимиру Путину и фактически предала Украину.

Такое мнение в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" высказал российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Если мы посмотрим, что делает администрация Байдена за последний год, то это абсолютно не западное поведение и по отношению к собственным гражданам внутри страны, и по отношению к своим союзниками. По отношению к Украине смотрите что происходит - Байден отказал Украине во вступлении в НАТО... Он отказал в предоставлении ПДЧ, несмотря на то, что Украина полностю соответствует всем требованиям. Он не назначил посла в Украину. Он не назначил специального посланника в Украину, как например в предыдущей администрации был Курт Волкер. Он изменил свою позицию по отношению к Украине, полностью приняв предложение, рекомендацию, просьбу господина Путина - надавить на Украину с Минскими соглашениями. Хотя украинские руководители говорили - Минские соглашения неприемлемы, потому что они взрывают политическое и правовое поле Украины. Путин сказал - нет, давайте мы это сделаем, и Байден полностью с этим согласился", - отметил Илларионов.

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По его словам, Байден согласился на условия Путина "и в Женеве в июне, и во время переговоров в декабре".

"Что сказала нам госпожа Нуланд после этих встреч? Она сказала - да, мы это полностью принимаем. Более того, она сказала - мы выступаем за политическую автономию для ОРДЛО. Извините, это уже предательство Украины", - подчеркнул экс-советник Путина.

Илларионов также напомнил, что сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время декабрьских переговоров между Байденом и Путиным:

"Такого представить себе было невозможно. Во-первых, он трижды повторил, что Байден говорил - необходимо выполнять Минские соглашения, и это теперь требование американской администрации в адрес Украины. Это раз. Второе - Америка вышла из позиции союзника Украины и заняла позицию посредника. Он говорит - у нас равные требования теперь к России и к Украине. Как это можно представить - равные требования к агрессору и жертве агрессии? Но самое серьезное Салливан приготовил "на десерт". Он сказал то, что еще не все в Украине поняли. Он сказал, что сейчас администрация Байдена выступает за обеспечение безопасности путинской России".

Ранее российский экономист Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент США Джо Байден помогает президенту РФ Владимиру Путину давить на Украину.

"Байден работает на Путина больше, лучше, более энергично, чем кто-либо работал на Путина, спрашивается - зачем Путину тогда прямая война? Он может добиться того что хочет, пользуясь таким подручным. Байден и вся администрация Байдена оказывает давление на Украину, чтобы Украина приняла Минские соглашения - чтобы интегрировать ОРДЛО в политическое и правовое поле Украины, чтобы ОРДЛО получило право вето на направление развития Украины, на западный вектор развития, на евроатлантическую интеграцию, на все реальные шаги, которые обеспечивают реальную самостоятельность и независимость Украины", - сказал он.

Илларионов также рассказал, должна ли Украина добиваться евроатлантической интеграции, если у стран Запада будет другая позиция в этом вопросе.