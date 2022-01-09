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Европейцы тянут одеяло на себя – политолог о переговорах по Донбассу Представители Германии и Франции в скором времени посетят Украину

Франция и Германия опасаются получить большой вооруженный конфликт в Европе, поэтому со стороны ЕС все чаще раздаются заявления о необходимости "своего видения разрешения ситуации на Донбассе".

Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" высказал политолог Андрей Багинский, комментируя предстоящий визит советников канцлера Германии и президента Франции в Украину для переговоров по Донбассу.

"Я думаю, здесь общая трансформация этих видений - европейского порядка безопасности. То есть то, что сегодня происходит не только на уровне Минского процесса, урегулирования кризиса на Донбассе, а в целом видение - каким будет европейское пространство безопасности в последующие десятилетия. Конечно, Макрон здесь пытается сохранить лидерство. Мы понимаем, что в Германии сменилось правительство и там тоже нужно наблюдать, насколько неизменной будет их позиция. Хотя, учитывая все заявления МИД Германии, мы видим, что они до сих пор поддерживают "Минск", и видят только дипломатический вариант решения кризиса. В чем-то Макрон полемизирует заочно, по крайней мере с позицией Соединенных Штатов. Он отмечает именно дипломатическое решение конфликта. Мы знаем, что в Европе идут уже давно дискуссии относительно отдельных сил безопасности, и даже европейского войска. Тут европейские лидеры, в частности Макрон, хотят натянуть одеяло на себя и проявлять инициативы с точки зрения европейских интересов", – сказал политолог.

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Багинский также отметил, что Макрону накануне выборов во Франции "выгодно иметь хоть какие-то успехи".

"Макрон весь свой срок позиционировал себя как примиритель и активный внешнеполитический деятель. Но есть и вполне понятные национальные интересы – никто не хочет получить вооруженный конфликт в Европе. Это объективный прагматический уровень политики", - добавил он.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Facebook, что внешнеполитические советники канцлера Германии и президента Франции Йенс Плентер и Эммануэль Бонн на следующей неделе посетят Украину для переговоров.

"На следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата приедут в Киев", – написал Ермак.

Руководитель Офиса президента на этой неделе провел телефонные переговоры с Плетнером и Бонном перед их визитом в Москву, где они встречались с замглавы администрации Путина Дмитрием Козаком.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на Минских соглашениях поставлен крест.

"На Минских договоренностях и нормандском формате поставлен окончательно крест... Никто их выполнять не собирается. Все понимают, что Донбасс останется в статусе Приднестровья на энное количество лет вперед, Крым никто отдавать не собирается. Сейчас стороны пытаются с красивым лицом выйти из этой ситуации в рамках взаимных договоренностей, и объяснить, почему так получится", - сказал он.