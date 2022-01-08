17:48, Сегодня

Путину нужна большая война - Илларионов объяснил почему "Но дело в том, что современный мир с этим не согласен"

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину нужна новая большая война, чтобы победить и восстановить влияние России на остальной мир, по примеру Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

Об этом сообщил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Путин сейчас пытается уцепиться за старую Ялтинско-Потсдамскую систему международных отношений, и пытается восстановить сферы ответственности, контроля. Но дело в том, что современный мир с этим не согласен. И чтобы получить то, что он хочет, нужно то, что обычно приводит к новой международной системе - победа в новой мировой войне. Таковы традиции, иначе получить это невозможно", - сказал он.

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По словам Илларионова, Владимир Путин прекрасно понимает, что победить в войне ему не удастся, потому что "экономический, политический, военный, демографический потенциал не позволяет современной РФ даже мечтать об этом":

"И тогда, поскольку он неглупый в этом отношении, он пытается добиться результата с помощью шантажа. Дело в том, что на такой шантаж нормальные страны обычно не реагируют. Но теперь, оказывается, что не получается".

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Илларионов считает, что Путину удается довольно успешно шантажировать остальной мир из-за слабой позиции мировых держав, в частности президента США Джо Байдена.