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"Путину не нужна большая война с Украиной": Илларионов раскрыл план Кремля Президент РФ получил надежного союзника для давления на Украину, отметил экс-советник Путина

Президенту России Владимиру Путину не нужна большая война против Украины, поскольку президент США Джо Байден помогает Кремлю добиваться своих целей бескровным путем.

Такое мнение в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" высказал российский экономист, экс-советник Путина Андрей Илларионов.

На вопрос, могут ли Украину принудить к выполнению Минских соглашений в интерпретации Кремля, экс-советник Путина ответил:

"В этой ситуации, когда у Путина на руках реальная возможность, как он думает, когда он получил теперь в союзники Байдена, и когда Байден работает на Путина больше, лучше, более энергично, чем кто-либо работал на Путина, спрашивается - зачем Путину тогда прямая война? Он может добиться того что хочет, пользуясь таким подручным. Байден и вся администрация Байдена оказывает давление на Украину, чтобы Украина приняла Минские соглашения - чтобы интегрировать ОРДЛО в политическое и правовое поле Украины, чтобы ОРДЛО получило право вето на направление развития Украины, на западный вектор развития, на евроатлантическую интеграцию, на все реальные шаги, которые обеспечивают реальную самостоятельность и независимость Украины".

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По словам Илларионова, Путин полагает, что с помощью этой схемы он может установить контроль над направлением развития Украины, поэтому ему незачем заниматься войной.

"Это не "малой кровью", а вообще без крови. За него каштаны из огня таскает Байден. Если он осуществляет какие-либо крупные военные провокации - не мелкие перестрелки, которые идут почти регулярно, а крупные провокации - то любая крупная провокация срывает столь аккуратно построенную схему", - сказал он.

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.