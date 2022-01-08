10:48, Сегодня

Дело Порошенко: Гордон рассказал, что будет, если политик сядет в тюрьму "Кстати, Офис президента об этом не думает"

Если пятый президент Украины Петр Порошенко сядет в тюрьму из-за подозрения в государственной измене и содействии терроризму, то очень сильно поднимет свой политический рейтинг. Об этом сказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

"Я думаю, что Порошенко с Медведчуком наделали там много разных разностей. Интересно, вернется ли Петр Алексеевич в Украину? Если да - круто. Юлия Тимошенко вернулась, Алексей Навальный вернулся ( Россию,-ред), Михаил Саакашвили вернулся в Грузию", - говорит он.

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По словам журналиста, экс-президент после возвращения в Украину может отказаться платить налог в размере 1 миллиарда гривен.

"Может он вернется, заплатит залог и выйдет, а может как всегда пожадничает, не заплатит и пойдет сидеть. Если духа хватит и сядет - его политический рейтинг вырастет очень сильно. Кстати, Офис президента об этом не думает. Но хватит ли ему сил и духа сесть - я не знаю".

Напомним, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму из-за поставок угля со временно оккупированных территорий. Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте пятого президента или залоге в 1 млрд грн.

В настоящее время Порошенко находится за границей. Ранее политик сказал, что вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд Киева вынес решение об аресте имущества Порошенко. Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань отметил в эфире телеканала "Украина 24", что это было сделано с многочисленными нарушениями.

Ранее эксперт по безопасности Иван Варченко заявил, что на сегодняшний день лидеры европейских стран выражают обеспокоенность по поводу ситуации с подозрением Порошенко:

"Нет никаких полутонов. И то, что они говорят, что будут тщательно следить за развертыванием дела вокруг Петра Порошенко - в переводе с дипломатического языка это означает: "Дорогие друзья, не заиграйтесь".