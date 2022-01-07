23:57, Вчера

"Большой войны с Россией не избежать": политолог напугал прогнозом Все, кто может выступать против Российской Федерации, должны объединиться, считает Юрий Подорожний

Украина не сможет избежать полномасштабной войны с Россией.

Такое мнение выразил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Юрий Подорожний.

"Если кто-то в Украине надеется на то, что российско-украинские отношения завершатся миром, о котором политики говорят и обманывают нас, потому что они это прекрасно знают, когда мир обещают... Мы с вами должны понимать, что наши отношения с россиянами закончатся полномасштабной войной, и то, насколько быстро эта война придет, зависит от того, насколько сильную армию в Украине мы будем создавать. Война неизбежна абсолютно. Это наши отношения с россиянами. Вот когда она будет - в 2022-м, в 2030-м или 2050 году... Или Украина как государство в конечном итоге с россиянами будет иметь такую прямую войну, или нас не будет существовать, и россияне в принципе подводят всех к этому мнению", - заявил политолог.

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Подорожний также оценил возможность введения против РФ новых санкций Запада:

"Вы же понимаете, что это в первую очередь давление на Российскую Федерацию, это угроза. Вы нам делаете что-то, а мы вам даем в ответ что-то. Готовы ли сегодня уйти с поля дипломатии США и европейские страны в общении с Россией? Мы с вами понимаем – введение новых санкций означает, что дипломатический инструментарий сокращается до минимума, и никаких переговоров дальше не будет. Хотя европейцы и американцы в этом ошибаются, на мой взгляд, потому что россияне понимают только один язык – язык силы. Когда россияне получают по зубам, неважно от кого – Украина это будет, Германия, Франция или Соединенные Штаты Америки – они снова присядут на свое место... Все, кто может выступать против Российской Федерации, должны объединиться и дать, наконец, россиянам по зубам – дипломатически, военно, политически".

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Напомним, экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина стоит на пороге большой войны с Россией и вторжение РФ может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", - заявил он.

Ранее российская журналистка Юлия Латынина рассказала в эфире телеканала "Украина 24", решится ли президент РФ Владимир Путин на открытое вторжение в Украину.

"Настоящая война, в отличие от гибридной, может быть проиграна. Путин никогда не ведет войн, которые могут быть проиграны. Путин все время, когда во что-нибудь ввязывается, обязательно ввязывается так, чтобы можно было сказать - "это шахтеры и трактористы, это не я, лошадь не моя", - пояснила она.