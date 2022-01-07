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Разумков объяснил, какой языковой закон нужен Украине Экс-спикер напомнил о предвыборном обещании Зеленского

Закон о государственном языке в Украине должен учитывать интересы всех украинских граждан – от Львова до временно оккупированного Донецка.

Такое мнение высказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сегодня до сих пор не выполнил президент обещание, которое давал во время избирательной кампании по поводу того, что должен быть проведен аудит, и закон (о языке – ред.) должен соответствовать интересам всех граждан Украины. Мы тогда много об этом говорили, и сейчас я повторяю - ты должен исходить из того, чтобы учитывать интересы всех граждан на территории государства. Украинский язык - единственный государственный язык, вопросов нет. Но надо учитывать во время тех или иных гуманитарных реформ интересы живущих в Киеве, во Львове, в пока что оккупированном Донецке, в Крыму, в Чернигове, в любом городе нашего государства", - заявил экс-спикер.

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На вопрос, нужно ли менять закон о языке, Разумков ответил:

"Надо изучать этот вопрос... Много было инициатив в стенах парламента, иногда они были очень радикальные, иногда они были более объективны, но к этому точно нужно будет подходить взвешенно, учитывая интересы всех - в том числе тех, кого мы должны вернуть с временно оккупированных территорий. Мы их должны будем вернуть ментально, и здесь нужно будет искать механизмы по разным направлениям, в том числе гуманитарному".

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Напомним, Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Статьи этого закона вступают в силу поэтапно.

В частности, с 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона о государственном языке относительно его использования в сфере услуг, предусматривающие, что обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах нужно на украинском языке.

С 16 июля 2021 года в Украине вступили в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в соответствии с которыми, в частности, лица, претендующие на должности, где использование государственного языка обязательно, должны будут сдавать тест на знание языка.

Несколько депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционность закона, однако КСУ 14 июля 2021 года признал этот закон соответствующим Конституции.