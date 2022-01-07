20:27, Сегодня

Как победить коррупцию в Украине: рецепт от Дмитрия Разумкова Эксспикер рассказал о методах борьбы с коррупцией

В эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, как победить коррупцию.

По мнению политика, для искоренения коррупции среди депутатов, в частности у народных депутатов, должна быть достойная зарплата и поддержка со стороны государства – социальные пакеты и т.д.

"Заработная плата у чиновника должна быть достойна. Это заработная плата, за которую он может прокормить и обеспечить свою семью, своих близких. Но если это потенциальный коррупционер, то вы ему будете платить ежемесячно миллион долларов, а он будет еще ждать, где украсть 10 гривен. Поэтому с одной стороны мы должны говорить и о нормальной заработной плате, и об уважении общества, и о помощи и поддержке в том числе со стороны государства – социальных пакетах и т.д. Но с другой стороны, все это не будет работать, если не будет серьезного механизма дачи по рукам", - говорит он.

Ранее экс-спикер Верховной Рады в эфире телеканала "Украина 24" подвел итоги 2021 года.

Также Дмитрий Разумков рассказал, что Верховная Рада Украины вернулась к позорной практике переголосования законов из-за желания Офиса президента взять под контроль все ветви власти.

"Мы живем в парламентско-президентской республике. Я понимаю, что это не нравится Банковой, но именно в таких реалиях, в таких конституционных условиях мы с вами находимся... Я вижу, что как парламент мы теряем ту субъектность, которую дает закон. Не такую, какую хочет видеть Разумков, кто-то другой в стенах парламента, народные депутаты, а то, что прописано в главном документе нашего государства - Конституции Украины", - подчеркнул он.