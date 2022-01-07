20:03, Сегодня

"Рада вернулась к позорной практике": Разумков сказал, к какой именно По словам Разумкова, парламент теряет свою субъектность

Верховная Рада Украины вернулась к позорной практике переголосования законов из-за желания Офиса президента взять под контроль все ветви власти.

Об этом заявил в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы живем в парламентско-президентской республике. Я понимаю, что это не нравится Банковой, но именно в таких реалиях, в таких конституционных условиях мы с вами находимся... Я вижу, что как парламент мы теряем ту субъектность, которую дает закон. Не такую, какую хочет видеть Разумков, кто-то другой в стенах парламента, народные депутаты, а то, что прописано в главном документе нашего государства - Конституции Украины", - подчеркнул он.

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По словам Разумкова, подобные процессы происходят и в правительстве – "Кабинет министров не является субъектным, главные решения принимались на Банковой давно, поэтому ответственность лежит на президенте и руководстве Офиса президента".

"Сегодня мы видим это и в стенах Верховной Рады. Мы видим нарушения регламента. Мы вернулись к позорной, на мой взгляд, практике переголосований. Они уже были в стенах Верховной Рады 9-го созыва после отставки. У нас уже был один случай, когда переголосовали решение власти", - заявил экс-спикер Рады.

Ранее Дмитрий Разумков заявил, что в 2019 году у команды Зеленского был уникальный шанс изменить систему к лучшему, но эта возможность была упущена.

"Тогда это был большой шанс. Шанс был такого уровня, какого не было ни у одного президента нашего государства. Это была полная монополия власти в стенах Верховной Рады Украины. Это были все силовики для борьбы с коррупцией, для достижения тех результатов, которых ожидало общество - как в продвижении реформ, так и в завершении "эпохи коррупции". Это был шанс на новое правительство - правительство, которое бы не было замешано в коррупции, правительство, которое готово было внедрять реформы. Это была абсолютная под президентом - в хорошем понимании этого слова, — для реализации реформ Верховная Рада Украины. Было монобольшинство, которого никогда не было в стенах Верховной Рады и уже не будет. И это были уникальные шансы для реализации всех тех обещаний, которые мы давали людям во время избирательной президентской кампании, парламентской кампании, для того, чтобы действительно изменить систему власти, но остаться людьми. К сожалению, этого не произошло", — отметил Разумков.

Также экс-спикер Верховной Рады в эфире телеканала "Украина 24" подвел итоги 2021 года.